Trump nanumpa bilang ika-45 pangulo ng Amerika

PORMAL nang nanumpa si Donald Trump bilang ika-45 Pangulo ng Estados Unidos.

Present sa naturang okasyon ang kanyang pinalitang si dating US President Barack Obama at dating First Lady Michelle Obama maging ang nakatunggali noong eleksyon na si dating US Secretary of State Hillary Clinton kasama ang asawang si dating Pangulong Bill Clinton.

Sumaksi sa panunumpa ni Trump sa US Capitol ang iba pang mga dating pangulo, dignitaries at libu-libong Amerikanong nagtipon sa labas ng National Mall.

Sa kanyang inaugural speech, iginiit ng bagong pangulo ng Amerika na uunahin ang kapakanan ng bawat Amerikano at pagtutuunan ng pansin ang mga mamamayang nakalimutan na ng pamahalaan.

Nangako rin si Trump na magpapatayo ng iba’t ibang imprastraktura sa ilalim ng kanyang administrasyon at pagkakalooban ng trabaho ang bawat Amerikano.

Matapos ang kanyang panunumpa ay nilagdaan ni Trump ang una niyang executive order. -30-

loading...