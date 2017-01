Ube jam sa babasaging lalagyan, bawal – MIAA

NILINAW kahapon ng Manila International Airport Authority (MIAA) na pinahihintulutan ang mga pasaherong magbitbit ng ube jam sa loob ng eroplano maliban lang kung ito’y nakalagay sa glass jar na maaaring gawing sandata at makapanakit ng mga tao habang nasa flight.

Sa kabila ng pamilyar na ang air travelers sa mga ban item at mga bagay na bawal mai-hand carry, may mga sumusubok na ipawalang-bahala ito o kusang binabalewala ang ilang bagay na ipinagbabawal sa loob ng eroplano.

Noong nakaraang linggo, pinagilan ng Office for Transportation Security (OTS) screener sa final security check ang isang Filipina dahil sa ube jam na nasa babasaging lagayan.

Ang Pinay at kanyang kaibigang dayuhan ay hindi na nakasakay ng eroplano patungong Dubai. Inakusahan niya ng extortion ang screener na kasalukuyang iniimbestigahan ng pamunuan ng OTS.

Nilinaw ng MIAA na maaaring madala ng pasahero ang ube jam o kahit na anong dessert basta ang packaging nito ay plastic jar/container o vacuum-packed.

Dahil sa pangyayari, nakiusap ang authority sa travel agencies na mag-issue ng advisory para sa kanilang mga kliyente na isama ang glass jar bilang ban item sa eroplano.

Sa ganitong paraan, maiiwasan ang perwisyo at may oras pang makapag-relax ang pasahero na nagdudumaling dumating ng airport para sa kanyang flight.

Lahat ng airport sa bansa kasama na ang NAIA ay may mga impormasyon na nakalagay sa departure gates ng listahan ng ban items sa eroplano na kinabibilangan ng firearms at devices; stunning devices na katulad ng acid sprays, insect at animal repellant sprays, pepper sprays saka stun guns; mga bagay na matutulis at matatalas; workers’ tools; blunt instruments; explosives at incendiary substances at devices; at mga liquid, aerosols at gels (LAGs).

Ang bansa ay isa sa mga kasapi ng United Nation’s International Civil Aviation Organization (ICAO). Bawat contracting states ay mahigpit na sumusunod sa international Standard and Recommended Practices (SARPs) ng ICAO. BENNY ANTIPORDA

