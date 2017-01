ULAN, BAHA, KAPALIGIRAN AT URBANISASYON

“NGAYON lang nangyari ang pagbahang ito. Maaaring magtutuloy-tuloy na sa mga susunod na panahon.”

Ito ang sinasabi ng mga mamamayang nakararanas ng matitinding pagbaha na kanilang nararanasan.

May mga paliwanag ang mga awtoridad ukol dito pero sa dumaraming pagkakataon, pumapalpak ang mga remedyo nila.

At kung iisipin, mismong mga awtoridad ang pangunahing dahilan kung bakit nagaganap ito at nagiging perwisyo na talaga.

MGA MAY SALA

Sa mga kwento, isa sa mga madaling bahain nang grabe ang mga lugar na kinatatagpuan ng mga subdibisyon.

Sa paggawa ng mga subdibisyon, tinutumba ang mga puno, pinapatag ang mga burol at kinakalkal ang mga gusto nilang kalkalin bilang panambak sa mga mababang lugar.

Makaraang makagawa ng mga sementado na kalsada na may mga drainage at matayuan ng mga bahay ang subdibisyon, naririyan na ang mga baha hindi lang sa subdibisyon kundi sa mga kalapit na lugar, kasama na ang mga kalsada dati nang kalsada.

Sa pagtatanong-tanong ng ULTIMATUM sa mga residente, pumapayag ang mga barangay, munisipyo o lungsod sa pagtatayo ng mga subdibisyon subalit wala palang mga proyektong pandaluyan ng mga tubig na epektibong nakalulutas sa mga pagbaha.

Nadadatnan ng mga nagtatayuang subdibisyon ang mga kanal, sapa at ilog na walang katapat na pagluluwang, pagpapalalim o paglilinis hanggang sa makarating sana ang mga baha sa dagat o malalaking ilog.

PEKENG BAYANI

Ang ginagawa ng mga taong munisipyo o lungsod na laban sa baha ay magpundar naman ng mga makinarya na pangkaligtasan gaya ng mga bangka, rescue truck, ambulansiya, kasama ang pag-oorganisa ng mga rescue team at pagtatayo ng mga evacuation center.

Ang masama, kadalasang ginagamit ang mga iskul na evacuation center kung walang ganitong istruktura ang mga munisipyo at lungsod.

Para magmukhang mga bayani, ang mga politiko pa ang nangunguna sa pagpunta sa mga binabahang lugar.

Sila pa ang nagmamando ng trapik para makaiwas ang mga motorista sa mga baha. At nangangalap ng mga relief goods at perang donasyon na may kasamang iskam.

Sabi ng ating Uzi, mga pekeng bayani umano ang mga ito.

“Utak hito,” sabi naman ng iba dahil sa kawalan ng mga ito ng bisyon o pagtanaw sa malayong kinabukasan ukol sa epekto ng pagpayag nila ng urbanisasyon sa kanilang mga lugar.

PERA-PERA

Narito pa ang kasuka-suka sa mga barangay, munisipyo at lungsod na pumapayag sa paggawa ng mga subdibisyon.

Malaking pera ang lihim na tinatanggap ng mga may kinakailangan na pirma para mapahintulutang magtayo ng subdibisyon ang mga developer.

May mga ligal na may kasama pa ring iligal ang mga sari-saring clearance, permit at marami pang iba at kasama na ng mga barangay, munisipyo at lungsod ang Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Fire, Housing and Land Use Regulatory Board at marami pang iba.

May pera sa pagpapatitulo ng lupa at bahay, fire safety, koneksyon sa ilaw at tubig.

May pera sa pagtatambak, paggawa ng kalsada, suplay ng semento, buhangin at graba. At may pagbubuwis.

At alam ba ninyo na may switik sa paniningil ng buwis para maging biglang yaman ang munisipyo o lungsod?

May mga munisipyo o lungsod na nangongolekta ng advance na pagbubuwis sa real property para sa tatlong taon nang hindi namamalayan ng mga mamamayan.

Nabubuking na lang ito sa mga siraan sa mga panahon ng halalan.

HIGH RISE

Sayang ang mga lupa sa subdibisyon na napakalalawak at tinatayuan lang ng mga low cost housing na bungalow type at hanggang second floor na walang second floor.

Dapat simulan na ng pamahalaan ang housing projects na pampublio o pribado na pawang mga matataas na istruktura ang itayo.

‘Yun bang === kahit hanggang fourth o fifth floor man lang. Kung nagagawa ito sa Metro Manila, walang rason kung bakit hindi ito magagawa sa mga lalawigan.

Sa pamamagitan ng mga ganitong proyekto, maraming matitirang lupa na hindi kinakailangang maalisan ng mga puno na katulong natin laban sa baha at polusyon na rin sa hangin at misimong ang lupa na hindi sementado ay tagasipsip din ng baha.

Marami ring matitirang lupa para sa sakahan at iba pang pampagkain na produkto.

Ang pamayanang may sapat na pangontra sa baha, may pagkukunan ng pagkain at may mapuno at luntiang kapaligiran ay maganda para sa lahat.

Ano kaya ang masasabi ng mga opisyal ng pamahalaan dito?

oOo

Anomang reklamo o puna ay maaaring iparating sa www.remate.ph o i-text sa 09228403333. ULTIMATUM/BENNY ANTIPORDA

loading...