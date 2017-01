UPDATE: 43 inmates na tumakas sa N. Cotabato, naibalik na

SA ngayon, tinutugis pa rin ng PNP at Armed Forces of the Philippines (AFP) ang 105 inmates habang naibalik na sa pasilidad ang 43 bilanggo.

Dahil sa dami pa ng mga inmates na tinutugis dahil sa pagpuga ng mga ito sa North Cotabato District Jail sa Brgy. Amas, Kidapawan City ay magpapakalat na umano ang PNP ng mga larawan ng mga bilanggo na nananatiling at large.

Sinabi ngayong umaga ni Police C/Insp. Ma. Joyce Birrey, spokesman ng North Cotabato PNP, na ilalagay ang mga larawan sa mga lugar sa North Cotabato maging sa mga lugar na nasa labas ng nasabing probinsiya para sa mabilisang pagkadakip sa mga inmates.

Posible raw kasing nakalabas na sa naturang probinsiya ang mga inmates kaya’t magpapakalat din sila ng mga larawan ng mga bilanggo sa labas ng probinsiya.

Patuloy naman ang imbestigasyon ng North Cotabato PNP kung ano ang tunay na dahilan ng pag-atake ng grupo na pinangungunahan ni Kumander Derbi sa jail facility.

May rekomendasyon na rin umano ang PNP sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) para ma-secure ang district jail.

Sa pagtakas ng mga inmates sa naturang bilangguan ay umabot na sa walo ang namatay habang nasa pagamutan pa rin ang dalawang sugatan. JOHNNY ARASGA

