Van swak sa pampang, 4 dedo, 1 sugatan

APAT ang nalagas habang isa naman ang nasugatan nang bumulusok ang kanilang sinasakyang van sa isang pampang sa Sarangani Province nitong Huwebes ng gabi.

Dead-on-arrival sanhi ng pinsala sa ulo at sa iba’t ibang bahagi ng katawan ang mga biktimang sina Kenneth Ycay, 17; Eods Ele Elambre, 19; Peddy Cabahog, 41; at Chan Jaleco, 18.

Nasa kritikal na kondisyon naman ang driver ng Toyota Hi-lux van (MEN-181) na si Lyndel Rey Palec, 27.

Naganap ang insidente dakong 9:45 p.m. sa Sitio Basak, Brgy. Malandag Malungon, Sarangani Province.

Sa imbestigasyon ng Malungon Municipal Police Station, nag-overshoot ang naturang van sa pampang na may lalim na 15 talampakan.

Napag-alamang mabilis umano ang takbo ng sasakyan kaya dumiretso ang van sa pampang at nawasak ang unahang bahagi ng Hi-lux.

Na-rescue pa ang mga biktima ng mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), Malungon Quick Response Team, Inc., Bureau of Fire Protection (BFP), at Philippine National Police (PNP), at agad dinala sa Malungon Municipal Hospital subalit namatay din.

Samantala, inilipat sa SOCSARGEN Hospital ang driver na nagtamo rin ng head injury.

Hindi pa masabi ng kapulisan kung nakainom ang mga sakay ng sasakyan at ang driver ng van. BOBBY TICZON

