Vanity tax sa Kongreso, iniatras na

KUMAMBIYO na si Ako Bicol Rep. Rodel Batocabe sa pagsusulong ng kaniyang panukalang itaas ang buwis ng mga serbisyo at produktong pampaganda o vanity tax.

Sinabi ni Batocabe na hindi na siya interesado na isulong ang panukala upang kumalma aniya ang publiko na pawang mga nagsialmahan.

Ipinaliwanag ni Batocabe na sa pagpalag ng publiko ay nangangahulugan lamang na mahirap buwisan pa ang kaligayahan ng ibang tao.

“We do realize from the sentiments that taxing beauty products would also adversely affect certain sectors, which according to some, would also deprive them of their basic happiness,” ani Batocabe.

Bukod aniya dito ay naglabas na rin aniya ng pahayag si Secretary Benjamin Diokno ng Department of Budget and Management (DBM) na meron nang sapat na pagkukunan ng pondo ang goberno bukod sa dagdag-buwis.

Ngunit tutol pa rin si Batocabe na buwisan o patawan ng excise tax ang anomang produktong petrolyo.

Inoobliga rin ni Batocabe ang gobyernong Duterte na aksyunan ang ukol sa tax leak sa petrolyo pati na sa importasyon ng cosmetics. MELIZA MALUNTAG

