Warriors winasak ang Cavs

BINAWIAN ng Golden State Warriors ang defending champion Cleveland Cavaliers sa naging bakbakan nito sa umaatikabong NBA regular season, 126-91.

Ito ang unang panalo ng Warriors sa huling apat na laban nila kontra sa Cavs kabilang ang Games 5-7 ng 2015-2016 Finals at nitong nakaraang Pasko.

Sa 1st quarter pa lamang ay umarangkada na ang opensa ng Warriors at nagtala ng 14 pt. lead sa pagtatapos nito matapos ang isang tres ni 2-time MVP Stephen Curry.

Nagtapos si Curry na may 20 puntos at 11 assists kabilang ang limang tres.

Sa 2nd quarter, lalo pang lumobo ang lamang ng Warriors matapos ang tres ni Klay Thompson at dakdak ni Kevin Durant, na sinundan pa ng isang tres ni Curry, 65-46.

Natapos ang 1st half na may 29 puntos lamang ang Warriors nang makapukol pa si Curry ng isang buzzer-beater three, 78-49.

Hindi na nagawang makahabol pa ng Cavs at natapos ang laro na may 35 puntos kalamangan ang Warriors.

Nanguna para sa Warriors si Thompson na may 26 puntos na sinundan ni Durant na may 21.

Nagtala naman ng triple-double 11 pts., 13 rebounds at 11 assists si Draymond Green ng Warriors.

Pinngunahan naman ni LeBron para sa Cavs ang opensa na may 20 puntos at 8 rebounds habang may 17 at 15 puntos naman sina Kyrie Irving at Iman Shumpert, ayon sa pagkakasunod.

Sa ibang laro, nanalo ang Atlanta Hawks sa New York Knicks, 108-107, habang tinambakan ng La Clippers ang Oklahoma City Thunder, 120-98. GILBERT MENDIOLA

