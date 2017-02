2 dead on spot sa aksidente sa Pangasinan

SISON, PANGASINAN – Dalawa katao ang patay habang sampu naman ang sugatan matapos sumalpok ang kanilang sinaksakyang Mitsubishi Adventure sa isang puno ng Narra sa bayan ng Sison sa lalawigan ng Pangasinan noong Sabado, February 18.

Kinilala ang mga namatay na sina Gloria Punzalan at Maring Cacalda, parehong taga Bautista, Pangasinan. Ang dalawa ay diniklarang dead on the spot dahil sa grabeng tinamong mga sugat sa ibat-ibang bahagi ng katawan at ulo.

Samantala, ang mga nasugatan ay kinilalang sina Beverly Punzalan, Lucille Gonzales; Eduardo Baldivicio; Dolores Cacabilos, Filipina Uvpon; Bryan Gonzales, Grace Punzalan, Lavez Punzalan, at John Alfred Baldivicio, pawang mga taga Bautista rin.

Sa imbestigasyon, sinabi ng Sison police na nakaidlip daw umano ang driver ng sasakyan na si Efren Punzalan na isa sa mga nasugatan.

Sa kasalukuyan, nagpapagaling sa ospital ang mga nasugatan. ALLAN BERGONIA

