4-anyos sinilaban ng lasing na ama

NALAPNOS ang katawan ng isang paslit nang silaban ng kanyang tatay ang kanilang bahay sa Aklan kaninang Martes ng madaling-araw.

Inoobserbahan ngayon sa Intensive Care Unit (ICU) ng Aklan Provincial Hospital sanhi ng paso sa braso, paa at iba pang bahagi ng katawan ang biktimang si Kent Luis Zausa, ng Brgy. Bulabud, Malinao.

Naaresto naman at nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang ang R.A. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination ang suspek na si Russel Zausa, 37.

Sa ulat, naganap ang insidente dakong 12:55 a.m. sa residente ng pamilya Zausa.

Sa pagsisiyasat ni PO3 Claire Catuiran ng Malinao Police Women’s and Children’s Desk, umuwing lasing na lasing ang suspek kaya kinompronta ng misis nito.

Bilang ganti naman nito, kumuha ang suspek ng gasolina at isinaboy sa kanilang bahay saka ito sinilaban.

Lingid sa kaalaman ng suspek, nasabuyan din pala ng gasolina ang kanyang anak kaya nang lamunin ng apoy ang kanilang bahay ay kasama itong nasilaban. BOBBY TICZON

