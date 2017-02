Admin officials, pumalag vs Amnesty Int’l report

BINIGYANG-DIIN ngayon ng Malacañang na hindi ‘state-sanctioned’ o polisiya ng estado ang mga naitalang extrajudicial killings sa gitna ng anti-drug war ng Duterte administration.

Reaksyon ito ng Palasyo matapos ilabas ng London-based na Amnesty International (AI) na binayaran ng PNP ang kanilang mga opisyal at mga hired killers para patayin ang mga pinaniniwalaang sangkot sa iligal na droga, pagtatanim ng mga ebidensya at pagtatayo ng raket sa mga punerarya.

Inaakusahan din ng AI ang Pangulong Rodrigo Duterte ng crimes against humanity dahil sa libu-libong napatay sa kanyang anti-illegal drugs war.

Pero sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, hindi mandato o atas ng gobyerno ang mga pagpatay at patunay dito ang konklusyon ng mga ginawang imbestigasyon ng Senate Committees on Justice at Public Order and Illegal Drugs.

Ayon kay Abella, batay sa joint investigation ng dalawang komite, naipakitang hindi state-sponsored ang mga extrajudicial killings, bagkus bahagi ito ng pinaigting na operasyon ng PNP laban sa iligal na droga sang-ayon umano sa legal processes.

Kasabay nito, inihayag ni Abella na nagpapatuloy na ang reporma at paglilinis sa hanay ng PNP mula sa mga police scalawags kabilang dito ang pagbuwag sa lahat ng anti-illegal drugs units sa PNP.

“The extrajudicial deaths are not state-sanctioned. This is also the conclusion of the Senate’s Committees on Justice, and on Public Order and Illegal Drugs. Their joint investigation of deaths during police anti-drug operations shows there is no state-sponsored policy of extrajudicial deaths and that there is relentless effort on the part of the PNP to carry out the campaign properly and within legal processes. Reforms in the PNP will rid the force of rogue cops. In line with this, he has directed the abolition of all anti-illegal drug units in the PNP for its zero tolerance policy against corruption within the organization,” ani Abella.

Sa panig naman ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre, inihayag nitong walang katotohanan ang report ng Amnesty International.

Iginiit din nitong walang crimes against humanity na nilabag ang Pangulong Duterte sa mga patayan dahil ang mga kriminal umano ay hindi tao.

Inihayag naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez na ang ginagawa ng AI ay pakikialam na sa internal affairs ng Pilipinas na isa umanong sovereign state. JOHNNY ARASGA

loading...