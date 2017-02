Bagong anti-drug group, itatatag

INANUNSYO ni Philippine National Police (PNP) chief Director Ronald dela Rosa kaninang Martes ng umaga na isang bagong drug enforcement group ang bubuuin kapag bumalik na muli ang kampanya laban sa illegal drugs.

“We will be forming a new drug enforcement group manned by a new set of officers,” pahayag ni Dela Rosa sa mga reporters sa 23rd anniversary ng National Police College sa Cavite.

Ibabalik na aniya sa lalong madaling panahon ang anti-drug campaign pero hindi naman sinabi nito kung kailan ang eksaktong petsa at nais niyang sorpersahin ang kanilang kalaban.

“Pinaghahanda lang kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Just be ready, ready get set go. Ready. We will be informed if we will go back to the war on drugs. We will be informed in due time. Hintay-hintay lang tayo.”

Inalis ni Duterte nitong nakaraang buwan lamang ang anti-illegal drug campaign matapos masangkot ang ilan sa mga miyembro ng PNP Anti-Illegal Drugs Group sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Jee Ick Joo.

Pinagbawalan din ni President Duterte ang National Bureau of Investigation (NBI) sa paglalatag ng anti-drugs operations.

Sa kasalukuyan, ang lead agency na humahawak ng anti-drug operations sa Pilipinas ay ang Drug Enforcement Agency. BOBBY TICZON

