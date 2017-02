Banta ni Trillanes kay Pang. Digong, luma na

LUMANG TUGTUGIN.

Ganito kung ilarawan ng Malakanyang ang patuloy na pagbabanta ni Sen. Antonio Trillanes mahuhubaran ang tunay na Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagpapatuloy na Lascañas probe sa Senado.

“Alam po ninyo, these are all rehashed things ‘no. Nadaanan na po natin ‘yan and let me just repeat, si Lascañas has discredited himself. You know, he has perjured himself. So I don’t know, you know, what he… what Mr. Trillanes is referring to pero well, it seems that he’s just, he’s being vocal for the sake of being vocal,” anito.

Matatandaang sinabi ni Trillanes na hindi siya titigil sa pagbubulgar at tiyak niyang malalantad daw ang totoong Duterte sa pagdinig ng Senado hinggil sa mga rebelasyon ni dating SPO3 Arturo Lascañas.

Si Trillanes ay una nang bumaliktad sa dati nitong testimonya at kinumpirma na ang Davao Death Squad na ginagamit umano ni Pangulong Duterte sa pagpapatumba ng mga kriminal o kalaban.

Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na ang kanyang utos sa mga pulis at militar ay arestuhin ang mga kriminal pero kung manlaban at malagay sa panganib ang kanilang buhay ay saka nila ito papatayin. KRIS JOSE

