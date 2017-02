Bintang ni Trillanes vs DU30, tinapatan ni Sara

MAGBIBIGAY si Presidential daughter at Davao City Mayor Sara Duterte ng P121-milyon sa publiko kung maipapakita ni Sen. Antonio Trillanes IV kung nasaan ang pera at kung mapapatunayan din niyang galing ito sa iligal na gawain.

“If Trillanes can show where my alleged Php121-million is right now and how it became illegal, kunin natin at ibigay ko sa inyo lahat,” pahayag kahapon ng umaga ng presidential daughter.

Muling binuhay ni Trillanes ang isyu sa bank account ni Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabing may lamang P2-bilyon, para patunayan na siya’y hindi yagit.

Idinetalye rin ni Trillanes ang umano’y mga alleged bank accounts ng pamilya Duterte.

Nagpakita rin si Trillanes ng mga listahan ng bank accounts na nasa pangalan ng mga anak ni Duterte na sina Davao City Vice Mayor Paolo Duterte na may P104-milyon, Sara na may P121-milyon, at Sebastian Duterte na may P143-milyon.

“Wala akong postura labas sa kung ano ang nakikita ng lahat. I never pretended to be what I am not,” pahayag ni Sara.

“I read the press statement of Trillanes and the challenge to answer the allegations was addressed to the President. Let us allow PRD to decide on how he wants this issue to go down,” dagdag pa nito.

Binanggit din ni Trillanes na ang common-law wife ni Digong na si Cielito “Honeylet” Salvador Avanceña ay may P188-milyon at si Samuel Cang Uy, na isa sa mga campaign donors ni Duterte, ay may P118-milyon sa kani-kanilang bank accounts. BOBBY TICZON

