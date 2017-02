Chikungunya outbreak idineklara sa N. Cotabato

MATAPOS magpositibo ang may 50 pasyente, idineklara na kaninang Biyernes ng umaga ng Rural Health Unit (RHU) ang Chikungunya outbreak sa Brgy. Poblacion A M’Lang, North Cotabato.

Sa ulat ni Dr. Glecerio Sotea, municipal health officer sa naturang probinsya sa Department of Health (DoH), lumabas sa resulta ng eksaminasyon na isinagawa ng Regional Institute of Tropical Medicine (RITM) sa Alabang, Munitnlupa, na ang blood samples ng mga biktima ay nagpositibo sa mosquito-born virus.

“We receive the result just last week and the RITM confirmed that the blood samples we sent to them showed that Chikunggunya was behind the illness of our constituents in Mlang,” pahayag ni Soptea.

Ang bilang aniya ng pasyente ng Chikungunya ay posibleng sumipa pa dahil patuloy ang pagdagsa ng mga residente sa mga ospital.

Idinadaing nila ang pananakit ng kanilang katawan at may mataas na lagnat na ilan sa mga sintomas ng naturang sakit.

Inaalam na ngayon ng awtoridad kung paano masusugpo ang pagdami ng mga lamok sa mga lugar na naapektuhan ng nasabing sakit. BOBBY TICZON

