Cousins, Davis kampi na sa Pelicans

TULUYAN nang binitiwan ng Sacramento Kings ang kanilang All-Star center na si DeMarcus Cousins ngayong araw lamang ayon sa mga source.

Bibiyahe na si ‘Boogie’ papuntang New Orleans Pelicans at magiging kasangga na ni Anthony Davis na katatanghal lang na All-Star MVP sa katatapos lang na All-Star game ngayong umaga.

Mapupunta naman sa Kings sina Tyreke Evans, Buddy Hield, Langston Galloway, at 2017 first- at second-round picks, kapalit nila Cousin at Omri Casspi.

Ngayon ay paniguradong magiging mas matindi ang koponan ng Pelicans sa tulong ni Cousins na may average na 27.8 pts., 10.7 rebounds at 4.9 assists, habang may 27.7 pts., 12 rebounds at 2.2 assists naman si ‘The Brow’ ngayong season. GILBERT MENDIOLA

