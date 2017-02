Dahil sa inggit, bina-bash ng ilang loveteam fans ang movie ng LizQuin

TUMABO na sa takilya ng mahigit 100 milyon ang pelikula nina Enrique Gil at Liza Soberano.

Ang “My Ex and Whys ng Star Cinema na pinagbibidahan ng dalawa ay nagbukas lamang nitong nakaraang Miyerkules sa mga sinehan.

Pero hindi talaga maiaalis na merong ibang fans ng ilang loveteams ang naiinggit sa kanilang success kaya ini-spoil nila ang naturang pelikula.

Kaya may panawagan si Liza Soberano sa lahat, “Please stop spoiling my movie for other who haven’t seen the movie yet. Maawa naman po kayo. Pinaghirapan po namin ang movie na to, hindi lang ako kundi ang director and buong staff and crew.”

***

Tyrone Oneza magkakaroon ng birthday concert sa Pilipinas

Nitong nakaraang Valentine’s Day ay hinarana ni Tyrone Oneza ang Filipino community na nangyari sa Hotel Lleo sa Barcelona, Spain.

Labis na natuwa ang mga kababayan natin dahil pinaunlakan sila ni Tyrone.

Lagi naman silang napapagbigyan ng ating balladeer singer kapag may okasyon sila, dahil kahit sa Espanya na naka-base si Tyrone mas malapit pa rin ang puso niya sa mga kababayan nating Pinoy.

Sa katapusan ng buwang ito ng Pebrero ay may naka-schedule na show uli ang balladeer singer sa Milan, Italy naman.

Tuwang-tuwa rin ang kaibigan nating singer na ito dahil sa Pilipinas siya may mage-spend ng Holy Week kasama ang kanyang sister na nakatira sa Montreal, Canada.

Sa kanyang pag-uwi sa bansa sa darating na Abril, nakakasa na rin ang kanyang birthday concert. Pinagdarasal ni Tyrone na sana’y walang aberyang mangyari sa plano niyang ito, at umaasa kaming one hundred percent itong susuportahan ng Tyronenatics na very active sa social media.

***

Mapapel na nanay

Dahil kumita ang pelikula ng young actress noong nakaraang MMFF, agad daw sumugod sa movie company na may gawa sa nasabing pelikula ang matabang nanay ng actress.

Para itong kung sinong nagbigay nang ideya sa kompanya na kailangan daw bigyan agad ng follow-up project ang kanyang anak para magtuloy-tuloy ang magandang suwerte nito.

Ipinipilit din nito na itambal ang kanyang anak sa isa pang baguhang aktor na pareho ding nag-klik ang movie project na kasama ito nitong nakaraang movie festival.

Nagtataka naman ang mga tao sa movie company kung anong meron sa baguhang aktor kung bakit ganun na lamang ang pagkagusto rito ng masyobang nanay para sa kanyang anak.

May pagkakataon pa nga raw na iniimbita ni madir ang aktor sa kanilang bahay. ‘Yun na!

***

For comments, suggestions & news feed, text me at #09234703506/#09074582883 or email at kuya_abepaul@yahoo.com. Please listen to DWIZ’s Star na Star program from 2:00-3:00 p.m, Monday to Friday. Mabalos! PAPAK!/ABE PAULITE

loading...