Doting Lola si Ms. Charo Santos-Concio!

DOTING lola ang nais itawag ni Charo Santos sa kanya instead of ‘stage lola’ sa dalawa niyang apo na sina Julia at Talia sa launch nila bilang endorsers ng Bench Baby Cologne na paagaari ng clothing magnate na si Ben Chan.

Masayang pinanood ni Charo sina Julia at Talia na rumarampa sa stage katabi ang owner ng Bench.

Kitang-kita sa mga mata ni Charo how proud she is sa kanyang nga apo habang rumarampa sa stage sa launch ng Bench Baby Cologne.

Hindi naman daw niya inexpect na magiging endorsers ng Bench Baby Cologne ang kanyang mga apo.

Although, mahilig daw talaga sina Julia at Talia na nagpa-fashion show.

Wala raw siyang binigay na advise kina Talia at Juia kung paano rarampa sa stage.

Aminado si Charo na talo siya ng kanyang mga apo dahil sa edad nila ngayon naiintindihan na nila ang mundo ng mga celebrity.

“Sabi ko lang i-enjoy nila. They’re very innocent, pure, so, yeah. They’re just having fun.”

Say naman nina Julia at Talia, they love to belong sa Bench family.

Same goes sa isa pa’ng endorser ng Bench Baby Cologne na si Sebastian Benedict popularly known as Baby Baste.

Last year, Charo made a big movie comeback through Lav Diaz’ “Ang Babaeng Humayo.”

According to her, she’s just waiting for the right vehicle. Baka raw this year ay makagawa ulit siya ng pelikula.

Itinanggi naman ni Charo na may offer sa kanya si Direk Mike de Leon na gumawa ng pelikula kasama ang Star For All Seasons at Lipa Congresswoman Vilma Santos-Recto, at si Judy Ann Santos.

Pero kung meron daw she’ll gladly accept the offer and it’s always an honor for her na mai-direk ni Mike de Leon.

Then, we asked her kung ano ang best memories niya working with Direk Mike. “I’ve learned so much from him. Yeah, ‘di ba? Filmmaking, I’ve learned so much from him.”

Naitanong naman ng ibang manunulat kay Charo kung sino among Piolo Pascual, Ian Veneracion, John Lloyd Cruz ang gusto niyang maging leading man sa susunod na project na gagawin niya.

“All of the above,” sabay tawa niya. “Mahriap naman ‘yan. Mahirap mamili. Depende kung kanino babagay ‘yung karakter.”

Kinuha rin namin ang reaksyon ni Charo sa pagbigay ng title sa kanya ng iba bilang Meryll Streep sa local movie industry.

“Ay, huwag naman, Diyos ko! Hahaha! Pero lahat kami naga—aspire, ‘di ba, to be a Meryll Streep?”

May nagtanong sa amin kung hw true na isang Korean girl daw ang girlfriend ng hunk actor na si Ejay Falcon?

Wit namin knows sabi ko sa nagtanong. P

ero ang alam namin isang Koreana ang leading lady ni Ejay sa episode niya sa “Maalaala Mo Kaya” last Saturday sa ABS-CBN. And her name is Jung Won na VJ sa MYX.

Isang NGO from South Korea si Jung Won na ipinadala sa Pilipinas.

Habang si Ejay naman ay happy-go-lucky guy since high school.

Pero nagbago si Ejay noong makilala niya si Jung Won hanggang sa nagka-inlaban na sila.

In fairness, may kilig ang tambalan ni Ejay at Jung Won sa TV screen, huh.

Nakasama nila sa episode sina Isay Alvarez, Lito Pimentel, Lollie Mara, Tart Carlos, Kyline Alcantara, Kenzo Gutierrez, Kristine Hammond at Yohan Hwang.

Ang episode ay sa ilalim ng direksyon ni Theodore Boborol at sa panulat ni mae Rose Balanay at Arah Jell Badayos.

Ang MMK ay punamumunuan ng Star Creatives COO na si Malou Santos. SWAK NA SWAK./ JULIE BONIFACIO

