Driver-lover ni Sen. de Lima na si Dayan, dinampot na rin

NASA kustodya na ng pulisya si Ronnie Dayan, ang dating driver ni Senator Leila de Lima, matapos itong damputin nitong Huwebes ng gabi sa Urbiztondo, Pangasinan.

Sinabi ni Chief Inspector Joshua Maximo, Urbiztondo police chief, na hindi naman ito tumanggi nang isilbi sa kanya ang arrest warrant na ipinalabas ng Muntinlupa Regional Trial Court (Branch 204) Executive Judge Juanita Guerrero dakong 7 p.m. sa kanyang bahay sa Galarin village.

“Dayan said he expected the arrest because he saw it on TV earlier today,” pahayag ni sa isang telephone interview.

Si Dayan at si Rafael Ragos, dating hepe ng Bureau of Corrections (BuCor) at National Bureau of Investigation deputy director, ay kapwa akusado ni De Lima sa isang reklamo na inuugnay sila sa drug trafficking activities sa loob ng New Bilibid Prison (NBP).

Dadalhin si Dayan sa Metro Manila, para humarap sa hukom na nagpalabas ng arrest warrant laban sa kanya, ayon pa kay Maximo.

Si Muntinlupa Regional Trial Court Judge Guerrero ang nag-isyu ng warrant nitong nakaraang Biyernes na una sa pagdinig na itnakda ng tatlong RTC branches para dinggin ang mosyon De Lima para madimis ang mga naturang kaso.

Ikukulong ito sa Muntilupa police detention cell.

Dinampot na rin si Dayan noong nakaraang taon ng pulisya sa isang lugar sa La Union na kanyang pinagtaguan, matapos isnabin ang Senate inquiry hinggil sa drug activities sa loob ng national penitentiary.

Bumalik ito ng Urbiztondo matapos tumestigo sa Senado. BOBBY TICZON

loading...