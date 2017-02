First transgender solon, papasukin ang militar

NAGNANAIS na pasukin ng kauna-unahang transgender solon ang Armed Forces of the Philippines (AFP).

Sinabi ni Bataan Rep. Geraldine Roman na mag-aaplay siya para maging bahagi ng reserved force ng AFP upang maging kauna-unahang transgender military officer sa bansa.

“I will be applying to become a military officer in the AFP Reserve Force to become the first transgernder military officer of the Philippine Republic,” pagkukumpirma ni Roman.

Aniya, sa sandaling tanggapin siya bilang AFP reserve force ay magsusuot siya ng pam-babaeng military uniform at pangbabae pa din ang kanyang haircut bilang isang transgender woman.

Ito’y bilang pagkilala na rin at pasasalamat sa polisiya ng sandatahang lakas na tatanggap na ito ng mga aplikanteng lesbian, gay, bisexual at transgender (LGBT).

Kasabay nito, nagpahayag ng suporta si Roman sa isinusulong ng administrasyong Duterte na ibalik ang Reserve Officer’s Training Corps (ROTC) para buhayin ang patriotism o pagiging makabayan ng mga Pilipino.

“I will encouraging the youth to join and promote our nation’s ROTC because this will prepare them for our country’s defense and for earthquake/ typhoon rescue operations,” ani Roman. MELIZA MALUNTAG

