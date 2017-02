Gov’t employees at officials binalaan ng CSC

NAGPAALALA ang Civil Service Commission (CSC) sa lahat ng empleyado ng pamahalaan na siguruhin na natutupad ng mga ito ang working hours.

Sa inilabas na Memorandum Circular No. 1, series of 2017, nagpaalala ang CSC sa mga empleyado ng gobyerno kung saan nagsasabing ang polisiya sa mga government office hours at ang mga multa para sa unauthorized absences, tardiness at pag-alis sa trabaho.

Ginawa ng ahensya ang hakbang na ito kasunod ng mga sumbong na ilang government officials at mga empleyado nito ang hindi sumusunod sa itinatakdang offices hours at pagkabigo na ayusin ang kabilang attendance.

“These acts are detrimental to public service thus we are reminding all government workers of all departments and agencies to render eight hours of work from Monday to Friday, or not less than 40 hours a week,” paliwanag ni CSC Chairperson Alicia dela Rosa-Bala.

Sinabi pa nito na ang maging ang mga empleyado ng pamahalaan na nagtatrabaho sa labas ng opisina ay kailangang isaayos ang kanilang mga attendance sa pamamagitan ng kanilang daily time record.

Habang ang mga pinuno ng bawat ahensya at maging ang iba pang presidential appointees na bagama’t hindi kinakailangan na gumamit ng bundy clock ay kailangan naman ng mga itong maitala kung pumasok o hindi.

Nagbanta pa ang CSC na sinumang empleyado ng pamahalaan na gagawa nang pandaraya at pamemeke ng papeles ay mahaharap sa kasong administratibo at kriminal.

Samantala ang mga government workers na mapapatunayang nagbubulakbol ay sa oras ng trabaho ay mahaharap sa suspensyon at pagsibak sa tungkulin.

“Frequent unauthorized absences from duty during regular office hours constitute loafing, and it results in inefficiency and non-performance of duty which adversely affects the prompt delivery of service to the public,” sabi pa ni Bala. JOCELYN DOMENDEN-TABANGCURA

