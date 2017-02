Gretchen at Robi, split na at Sandara ang third party!

KAWAWA naman itong si Gretchen Ho.

Obvious namang off na sila ni Robi Domingo but she’s trying to surround herself with an aura of mystery.

Ang tweet niya tungkol sa rumored breakup nila ni Robi Domingo: “Don’t believe everything you read or hear.”

Iyan ang mensaheng ipinaabot niya sa social media in connection with her rumored break-up with the good looking actor/host.

Anyway, ilang linggo nang ang supposed break-up nila ang paboritong pag-usapan sa social media but both of them have remained non-committal.

Their mouths have remained sealed.

But lately, as of February 22, Gretchen said that she would break her silence in due time.

Pakiusap ng volleyball player-turned-TV host, people should not believe the things that they hear or say.“Please don’t believe everything you read or hear. Will clarify soon enough. Just give us time. Thanks.”

On the other hand, unti-unti ng lumilinaw ang dahilan nang kanilang break-up. Supposedly, ang K-Pop star na si Sandara ang dahilan kung bakit unti-unti nang nagkakalabuan sina Gretchen at Robi.

At any rate, sa recent episode ng show ni Boy Abunda, Sandara shed light on the issue.

“Friends kami. He’s very mabait na kaibigan,” may halong showbiz na sagot nito. Hahahahahahahahahaha!

Whatever, bago matapos ang buwang kasalukuyan, naging isyu nga ang balitang off-line na raw sina Robin at Gretchen.

When asked to comment about the issue, Robi’s noncommittal.

He said that Gretchen and him are okay and that he is going to expound on it at the right time.

Anyway, Gretchen tweets that she needs three things – time, respect and prayers.

Nag-leak ang balitang may relasyon na ang dalawa noong 2012.

Gretchen admitted their relationship sometime in 2013.

Ngayong 2017, break na sila bagama’t hindi o ayaw pa nilang aminin.

So, what’s new?

Bago? Hahahahahahahahahaha!

Basta one thing is for sure, Robi and Sandara are ostensibly singing a sweet love song nowadays.

Kaya nagbago ang dating intense feelings ni Robi kay Gretchen ay dahil sa feeling niya kay Sandara.

‘Yun nah!

GLAIZA DE CASTRO SA GMA Network: “Hindi ako nagkamali to stay”

Maganda ang sinabi ng versatile Kapuso actress na si Glaiza de Castro nang i-renew niya ang kanyang kontrata sa GMA Network dahil pinakikita niya kung gaano niya pinahahalagahan ang relasyong meron siya sa istasyon.

Aniya, malaki raw ang naging papel ng GMA sa paghubog sa kanya hindi lang bilang isang artista kundi pati na rin bilang isang tao.

“More than 10 years na ako with the Network and masasabi ko na hindi ako nagkamali talaga ng decision to stick with GMA kasi dito ako nag-grow as an actor and as a person.”

True enough, nakita nga namin ang development niya through time. Pinatutunayan ito ni Glaiza sa pagganap niya bilang Pirena sa top-rating series ng Kapuso Network na Encantadia.

LOLITA BIGLANG CHAKAH, IMPAKTANG TALAGA!

Ang tanda-tanda na pero wala pa ring pagbabago itong si Lolita Biglang Chakah.

Imagine, nang magpa-presscon para sa isang network, nilaglag talaga kami sa mga invitees gayung nasa top five ang tabloid na aming ini-edit.

Ganyan kahayup ang matandang ito na wala naman kaming nakitang magandang effect ng stem cell injection sa kanyang pagkatao.

Hahahahahahahahahaha!

Akala ko ba’y nagpapabata ang stem cell injections na ‘yan, ano’t guranggetch pa rin si Lolita Biglang Chakah at patong-patong ang baba?

Patong-patong raw ang baba, o! Harharharharharharharharharhar!

Sa totoo, sayang ang milyones na ginastos ni Vicki Belo sa matandang ito. There is no improvement at all in the way she looks.

How gross! Hakhakhakhakhakhakhakhakhak!

Nakapandidiri ang kanyang itzu, sa totoo lang! Hahahahahahahahahaha!

Ni katiting na pagkabata ay wala kaming makita at parang wala na siyang dugo at parang binabad sa suka ang mukha sa putla.

What we see is the face of an aging woman who is indubitably bitter about life.

Gusto kasi ng impaktang ito ay sarilinin lahat ng mga presscons at kamkamin lahat ng mga giveaways para itago sa kanyang mansion.

Itago raw sa kanyang mansion, o! Hahahahahahahahahahaha!

Anyway, it seems that GMA is through with he services. Sino ba naman kasi ang kukuha sa matandang puro alog-bateh ang alam at puro money-making ventures ang inaatupag at hindi ang pagpapa-rating sa show.

Hahahahahahahahaha!

Yosi-kadiri!

Yuck!

Anyhow, at 70 something, Buruka seems to be at the end of her tether. Parang kulang na siya sa sigla at parang pagoda commercial na ang beauty niya. Hahahahahahahahahahaha!

Well, in this lifetime, you only get what you rightfully and truthfully deserves. Hahahahahahahahaahaha!

Magdusa ka, salabusab na matanda.

JANINE GUTIERREZ, TAKOT PA RIN KAY MARC ABAYA?

Mukhang hindi pa rin nawawala ang trauma ni Janine Gutierrez sa eksenang ginawa nila ni Marc Abaya sa pinakabagong Afternoon Prime series na Legally Blind.

Ayon kasi sa photo na ipinost ng Kapuso actress sa kanyang Instagram, sinabi nito sa dulo ng kanyang caption na natatakot pa rin siya sa itsura ng aktor.

“One hour to go before #LBTrahedya! Saan na dinala si Grace?? Watching #IANUSeduction now, susunod na tayo! Tweet with us later. @marc_abaya nakakatakot ka talaga”

Hindi namin masisisi ang dalaga dahil kahit kami natakot para sa kanya nang mapanood namin ang eksenang ito.

Pero at the same time, pareho kaming humanga sa kanilang dalawa dahil mukhang totoo talaga ang nangyari.

Hinangaan din ng netizens ang kanilang pagganap sa eksena na ito at sinabing ikatlong araw pa lamang ng serye pero ganito na kaganda ang kwento. Iba talaga ang husay ng GMA Network sa paghahatid ng quality shows. Abangan ang kapana-panabik na eksena sa Legally Blind tuwing hapon pagkatapos ng Ika-6 Na Utos.

JESTONI, BUONG-TAPANG NA TINANGGAP ANG HAMON

After natin siyang mapanuod sa iconic telefantasya na “Encantadia” bilang Haring Armeo, may bago na naman tayong aabangang character from Jestoni Alarcon—this time around as a husband who will be tempted to have an affair with another woman.

Si Jestoni kasi ang asawa ni Jaclyn Jose sa upcoming sexy dramedy series ng GMA 7 na “D’ Originals”.

“I’m proud and honored…Of course [to be] with Jaclyn and Direk Adolf (Alix, Jr.) and the whole staff and producers ng show na ito,” pagbabahagi ni Jestoni na buong-puso tinanggap ang hamon ng sexy dramedy show. “Usually ang ginagawa ko a drama, action or fantasy. So iba naman ito, something new for me and challenging ang role.”

BARBIE FORTEZA, PANG-BEACH BODY ANG KATAWAN!

Nagulat na naman si Barbie Forteza dahil sa nagkalat niyang photos sa internet wearing a two-piece swimsuit para sa isa sa mga eksena niya sa top-rating primetime series ng GMA 7 na Meant To Be.

Pero lingid sa kaalaman ng lahat, this is the first time na nag-two-piece bikini ang dalaga on TV.

In fact, nang nalaman nga raw niya na kailangan niyang mag-bikini sa taping, kaagad siyang nag diet at sinabayan pa ng exercise, “Once nabasa ko yung script na may ganitong eksena, cut agad ako ng carbs. Wala agad carbs, maliit na chicken for protein and egg whites. At siyempre saging na saba,” ayon kay Barbie.

Very supportive naman ang parents ng dalaga pati na rin ang kanyang apat na leading men na sina Ken Chan, Addy Raj, Ivan Dorschner at Jak Roberto na todo todo rin ang support sa ginawang paghahanda na ito ni Barbie para sa mga eksena nila sa beach.

Exciting na naman ang susunod na mga episodes ng Meant To Be kaya nararapat na umuwi tayo ng maaga para masaksihan natin ang mga ito.

