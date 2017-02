Hindi makapaniwalang si Yassi nga ang Darna!

HAHAHAHAHAHA! Conflicting ang reactions na nakarating sa amin sa isyung si Yassi Pressman na ang gaganap na Darna at hindi na si Angel Locsin.

For one, hindi talaga makapaniwala ang mga loyalists ng aktres na papalitan na siya ng isang tulad lang daw ni Yassi Pressman na wala

pa namang napatutunayan sa industriya.

Iritang-irita talaga ang mga loyalists ng aktres to the point of saying the most uncouth terminologies so as to describe Yassi’s persona.

Hahahahahahahahahahaha!

But what can we do if Yassi’s the new choice of Abs Cbn to delineate the role of Darna?

Nagiging somewhat sickly na kasi si Angel Locsin lately kaya parang nagkaroon na yata ng change of heart ang Star Cinema dudes.

Neverhtless, may mga nagpapalagay na baka raw sa TV, it’s going to be Yassi all right but when it comes to the big screen, it still is going to be Angel Locsin.

May isa ngang nag-email sa amin ng kanyang opinyon and it goes something like this: “It’s me again. Hahahaha! nabasa ko article niyo sa Remate about Yassi as the new Darna, sana po totoo, i really like Yassi she’s so talented, smart and very fit. Palagi siyang nag gy-gym, and if you try to watch her music video na Lala, ang galing niya sa mga fight scenes.

Pero marami po nagsasabi na imposibleng si Yassi ang new Darna dahil sa Star Cinema ito at hindi naman star magic artist si Yassi.

Kaya ang hula ko riyan sa movie si Angel then sa series sa tv i think si Yassi. Tama po ba? kasi ang balita, iba raw po ang movie at series.”

Well, sana nga dahil baka nga si Angel ang choice ng Star Cinema na lumipad on the big screen.

But then, I’m having some second thoughts. Para kasing iba na ang choice ng Star Cinema at ng ABS CBN when it comes to this Darna project.

Parang napaglumaan na ng panahon si Angel and a new Darna is in order. Di kaya?

I truly hope so!

‘Yun nah!

AGAW-EKSENA SI CHOKOLEIT

Sa nakaraang show raw ni Vice Ganda sa Big Dome, ipinakitang talaga ang viral kissing video ni Chokoleit na nagkaroon talaga ng mahigit na 8 million views.

Suffice to say, tinalbugan talaga ng komedyante ang mga desirable belles in show business in terms of sex appeal and ‘feminine’ (feminine raw, o! Hahahahahahahahahaha!) allure.

So, ‘yun na nga, Chokoleit was shown on the big screen during the concert and in the one-minute video, Chokoleit was seen being kissed with an unadulterated bravura by an unidentified guy.

“Yung video na ‘yun ang literal na viral kasi galing sa virus,” asseverates Chokoleit with a straight face.

Vice Ganda then quipped that Chokoleit had the kind of face that was able to upstage Liza Soberano’s brand of comeliness. Hahahaha!

As an answer to Vice Ganda’s compliment, Chokoleit literally made fun of himself by saying that the guy he made out with got sick after kissing him. “Una, nagsuka muna siya,” averred Chokoleit. “Ang huli, umihi…ng dugo.”

Then, Vice Ganda complimented him by saying that Chokoleit’s kind of beauty was indeed makamandag.

“Iba ang ganda mo,” Vice asseverates. “Personally, I’d like to thank you for giving back our hopes.

“Maraming tao ang nawalan ng pag-asa sa pag-ibig pero nu’ng mapanood ang video mo, lumakas ang kumpiyansa namin.

“Kung ikaw pwede, kami pa kaya?”

Chokoleit laughed good-naturedly while Vice Ganda fueled his animation him further teasing him.

“Kung umarte, akala mo ang ganda talaga.”

Vice also teasingly asseverated, “Nung pinanood ko ang video mo, hindi ko talaga alam na ikaw. Akala ko ‘yung lalaki kumakain ng durian.”

At this juncture, the famed comedian asked Chokoleit if he had something to say to the single guys in the audience.

Chokoleit paused then simply said nonchallantly, “Wala.”

“Ang pino mo kumilos no? Akala mo talaga si Liza Soberano ka.

“Thank you so much, Chokoleit. I love you.”

Suffice to say, Chokoleit adds up to the amusement of the crowd that evening. Humanga talaga si Vice sa kanyang guts at sa kanyang

studied (studied daw, o! Hahahahahahahaha!) nonchalance in answering the questions being asked by the famed comedian.

JEAN GARCIA, BIBIDA SA UNANG PAGKAKATAON

Bilang bahagi ng pagdiriwang nang ika-apat na anibersayo ng Wagas, bibigyang-buhay ni Kapuso aktres Jean Garcia ang isang natatanging kuwento ng pag-ibig at pamilya ngayong Sabado (Feb. 18).

Ito ang unang pagkakataon ni Jean maging bahagi ng nasabing programa.

Sa Nueva Ecija, mayroon daw lihim ang Pamilya Padua. Tatlo sa kanilang limang anak ay naiiba.

Madalas silang kutyain na tila mga “unggoy” raw — maliliit ang ulo, hindi pangkaraniwan ang hugis ng mukha, mailap magsalita, at hindi mawari ang emosyon.

Ang sabi ng ilan, sumpa raw ito. Pero napag-alaman nila na ang tawag sa kakaibang kondisyon na ito ay “Microcephaly”.

Hindi naging madali para kay Krising (Jean) at Bibot (Neil Ryan Sese) na itaguyod ang pamilya. Halos isang kahig, isang tuka lamang sila sa probinsya.

Hindi rin madaling itago ang kanilang mga anak sa panghuhusga ng ibang tao.

Hindi lang kasi isa, kundi tatlo sa kanilang mga anak ang taglay ang hindi pangkaraniwang kondisyon.

Lalo pang gumuho ang mundo ni Krising nang ma-stroke si Bibot.

Naiwan siyang mag-isang nag-aalaga sa mga anak at mag-isang kumakayod para may makain ang mag-anak.

Pero sa awa ng Diyos, nalampasan nilang mag-asawa ang mga pagsubok. Magkahawak-kamay nilang hinarap ang mga hamon at hindi sila sumuko.

Sa ngayon magkasama pa rin silang nakikibaka sa buhay sa Nueva Ecija kapiling ang kanilang mga anak—hindi alintana ang pangungutya ng iba dahil ang mahalaga buo at matatag ang kanilang pamilya.

Panuorin ang isang madamdaming kuwento na handog ng Wagas sa pagdiriwang ng ika-apat na anibersaryo nito ngayong Sabado (Feb. 18), 7 p.m. sa GMA News TV.

DEAMA NA SI LOLITA BURUKA!

Sa presscon ng pinakabagong endorsement ni Marian Rivera, ang Biofitea, nakita namin si Lolita Buruka.

Unlike before when she was trying hard to talk to us and so eager to explain that she is not in any way guilty of any of our accusation, mum is the word na ang drama niya.

Nevertheless, ramdam pa rin naming she would desperately like to talk to us. But since ramdam niyang hindi na kami interesadong kausapin siya, tahimik na lang siya sa isang sulok.

Anyway, fit at oozing with youth and comeliness si Ms. Marian. Happy siya na nagrenew ang Biofitea sa kanya at so far, three years ng siya ang endorser nito.

Kaya naman siguro ni-renew siya ng nasabing company ay dahil sa napatunayan nilang effective endorser siya ng kanilang produkto.

Unline, she even proved her influence when she did a breakthrough of being the country’s most followed celebrity after getting no less than 3.3 million followers on Instagram and 18 million likes on Facebook.

‘Yun nah!

