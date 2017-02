Hurting kaya madali kunong naka-move on!

WALASTIK, kakaiba ang hiwalayan nina Presidential son Baste Duterte at ang anak ng multi-millionaire parents ng Cebu na si Ellen Adarna.

One day before Christmas, tinext si Ellen ni Baste na ang text niya ay “what if we just break up?” na nasagot naman ng maganda at seksing aktres na “okay”.

Ganun lang kasimple na ikinabaliw ng fan ni Ellen na kapwa niya Cebuana na si Apol as in Apolonia.

Marahil ang naging dahilan ni Baste sa pakikipag-break kay Ellen ay nagalit na ang amang presidente na hindi na uuuwi ng bahay si Baste mula ng sila na ni Ellen at doon na rin tumira sa condo unit ng mayamang dalaga.

Yes, Apol, nagalit raw ang Presidente sa anak kasi napababayaan ang anak nito na parating hinahanap si Baste.

Maari nga raw ganun, giit pa ng isang bakla. Para sa dalawang dating magkarelasyon, okay lang at magkaibigan pa rin ang dalawa.

Move-on kaagad ang Adarna at nakahanap na raw ito ng panibagong boyfriend at take note! gusto na niyang magka-baby sa susunod na taon.

Naghahanap ng isang guwapo, matangkad na afam si Ellen at gusto pala ng hitad na ang kanyang magiging anak ay maganda kung babae at guwapo naman kung lalaki ito.

Kung bakit gusto ni Ellen na magkaroon ng anak ay siya lamang ang makasasagot sa tanong.

Baka naman nag-aalinlangan siya na kayamanan niya ang gugustuhin ng kanyang mapangangasawa.

Isa si Ellen na tagapagmana ng kanyang parents na nagma-mayari ng maraming branches ng hotel sa Cebu na ang pangalan ay Queens Land at sila rin ang may ari ng Temple of Leah na nasa tuktok ng bundok.

Yes, natatandaan na namin itong Temple of Leah na ipinangalan pa sa kanyang grandmother na naipalabas sa rated K ilang taon na ang nakakaraan.

-0-

Lalo naming hinangaan si Bb. Pilipinas 2016 na si Maxine Medina.

Despite na natalo siya sa Miss Universe 2016/2017 ay ipinagpasalamat niya na umabot siya sa top 6.

Masayang-masaya si Maxine na siya ang nagrepresent sa Pilipins lalo na at suot niya ang sash na Miss Philippines. Mega proud siya.

Wala siyang keber kung alipustahin man siya at hamakin dahil hindi niya nasagot nang mayos ang question na ipinukol sa kanya.

Dahil dito, marami ang nag-react na talagang hindi niya maideliver nang mahusay ang katanungan at napakaraming nagmamarunong.

Katakot-takot na naman ang nanglalait at ngayong sinusulat namin ang aming column, hindi pa tapos ang pambabash ng ilan samantalang ang babaing ito na kanilang nilalait ay naka-move-on na.

Pinasalamatan niya ang kanyang mga supporters at fans. Ito namang dalawang old women na mga dating beauty queens, walang tigil sa kasasagot tungkol sa pagkatalo ni Maxine Medina.

Hindi namin mawari kung bakit ayaw na ayaw nilang manalo si Maxine at tuwang tuwa pa sila na natalo ito. Imbes na bigyan ng moral support, pilit na inilalaglag.

Ang isa pang old woman na beauty queen na ipinangangalandakan na gagawa siya ng eksena sa pageant ay hindi nangyarisa kanyang ilusyon na mapag-uusapan siya sa kanyang isusuot sa Miss Universe Pageant.

Wala man lang may pumansin sa kanya. Isa lamang siya sa thausands of spectators na malapit sa may stage. Hahahaha! Ciao Bambino! MEMORABILIA/MATUK ASTORGA

