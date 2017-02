Ika-31 anibersaryo ng EDSA revolution gagawing simple

INANUNSYO ng Malakanyang na hindi makakadalo si Pangulong Duterte sa gaganaping paggunita sa ika-31 anibersaryo ng EDSA people power revolution sa darating na Biyernes, Pebrero 24, sa loob ng kampo Aguinaldo.

“Hindi po,” ang tugon ni special assistant to the President Christopher “ Bong ” Go sa tanong kung dadalo ba si Pangulong Duterte sa naturang event.

Kung pagbabatayan ang programa ng aktibidad na inilabas ng Malakanyang ay si Executive Secretary Salvador Medialdea ang magsisilbing guest of honor para sa komemorasyon ng People Power Revolution.

Nauna nang sinabi ni Edsa People Power Commission (EPPC) Vice Chairperson Joey Concepcion na hindi makadadalo si Duterte sa pagtitipon subalit hindi nangangahulugan na hindi mahalaga para dito ang nasabing okasyon.

Nagkataon lang aniya na maraming nangyayari sa bansa at dapat atupagin gaya ng Asean Summit.

Itinanggi naman ni Senior Deputy Executive Secretary Menardo Guevarra na ang pagiging malapit ni Duterte sa pamilya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang dahilan kung bakit ginawang mas simple ang nalalapit na pagdiriwang ng People Power Revolution.

Sa ulat, sinabi ni dating Pres. Fidel V. Ramos na magiging maliit lang ang paggunita sa anibersaryo ng EDSA ngayong taon.

Pero binigyang diin ni Ramos na hindi dapat kalimutan ang makasaysayang rebolusyon na nagpabagsak sa rehimeng Marcos.

Nanawagan naman si Etta Rosales, dating Chairperson ng Human Rights Commission na sariwain ang laban kontra sa diktadurya na aniya’y bumabalik dahil sa dumaraming namamatay sa giyera kontra droga, pag-atake sa simbahang Katolika at balak na pagsuspinde ng writ of Habeas corpus.

Kasabay nito, binatikos ng mga grupong anti-Marcos hero’s burial ang umano’y planong pagtatalaga kay dating Senador Bongbong Marcos bilang kalihim ng Dept. of Interior and Local Government (DILG) na siyang pinasinungalingan ng Malakanyang. KRIS JOSE

