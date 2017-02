Inaabusong anak ng OFWs, poproteksyunan ng DOLE

TINIYAK ng Department of Labor and Employment (DOLE) na pagkakalooban nila ng proteksyon laban sa anomang pang-aabuso ang mga anak ng Overseas Filipino Workers (OFWs) na naiiwan sa Pilipinas.

Kaugnay nito, hinikayat ni Labor Sec. Silvestre Bello III ang publiko na tumawag o magsumbong sa DOLE Hotline 1349 kung may nalalaman silang pang-aabuso sa mga anak ng mga OFW.

“I am asking the public that if they witness or suspect that a child of an OFW is being abused, they should call our Hotline 1349 so we can ensure the safety of the child,” ayon kay Bello.

Aniya pa, batay sa pag-aaral ng UNICEF’s National Baseline on the Study on Violence Against Children sa Pilipinas, ang mga batang iniiwan ng kanilang mga magulang upang mangibambansa ang lantad sa pang-aabuso.

“We have to protect these children. One way of protecting them is to report this to our Hotline 1349. We will investigate, and if necessary, rescue the child. Mahirap kasi na ang pinagtitiwalaan mo na mag-aalaga sa anak mo ay iyon pa ang mag-aabuso sa mga bata,” dagdag pa rin ni Bello.

Nabatid na ang sumbong na matatanggap ng kanilang Hotline ay iba-validate at iimbestigahan ng DOLE sa koordinasyon ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) at Department of Justice (DOJ).

Sinabi ni Bello na ang paglalagay niya ng hotline ay bilang tugon sa direktiba ni President Rodrigo Duterte sa mga ahensya ng gobyerno na tiyakin maaksyunan ang lahat ang mga hinaing at reklamo ng publiko. MACS BORJA

