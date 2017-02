Kahit super sexy, gusto pa ring magbuntis ng second baby nila ni Dingdong

SUPER sexy ngayon si Marian Rivera nang nakita namin sa launching ng bagong campaign niya para sa Biofitea, ang Yan ang T’yan.

Pag nakita mo si Marian, masasabi mo sa GMA 7 Primetime Queen na “Yan ang T’yan.”

Bumalik na ang kaliitan ng baywang niya buhat nang ipanganak niya si Baby Zia.

Kainggitan ng mga mother ang maliit na baywang ni Marian kahit siya’y nagbuntis na.

Sabi niya ang maliit niyang tyan ay bunga ng pagtake niya ng Biofitea at ang twice a week jogging nila ng kanyang asawang si Dingdong Dantes.

Parehong healthy living ang mag-asawa. Kaya ganoong ka physically fit silang dalawa.

Pero kahit ganitong kaseksi si Marian, nasasabi pa niya na gusto niyang magka-second baby.

Iyan ay magagawa niya pagkatapos ma-air ang sisimulan niyang evening primetime soap sa buwan ng Mayo 2017.

Sa ngayon tutok muna si Marian sa mga natanguan niyang trabaho sa GMA at pagiging endorser.

Tatlong taon nang endorser si Marian ng Biofitea. Gusto ni Marian ang produkto dahil hiyang sa kanya. Bukod pa sa herbal ito at walang side effects sa kanya. Laxative effect ang tea kapag ininom mo.

Kasalukuyang napapanood si Marian sa Sunday Pinasaya weekly, nakikita tuwing Sunday noon sa GMA 7 ang kanyang sexy body, lalo pa kapag may dance production number siya.

Recently, na-recognized si Marian bilang first FHM Hall of Fame award. Tinanghal din kamakailan si Marian bilang Country’s Most Beautiful Filipino Celebrity in Gazette Review 2016.

Nasa rurok pa rin ng kasikatan si Marian ngayon dahil may 3.3 million followers siya sa Instagram at may 18 million likes naman sa Facebook.

Tungkol kay Baby Zia, nasabi ni Marian na nagmana sa kanya sa kakulitan ang bata. May katabilan din ang bata kaya masayang kasama.

Alden Richards at Maine Mendoza: Parehong nagkasakit sa taping ng Destined To Be Yours

BALITA sa set ng Destined To Be Yours na nang nagkasakit si Sheena Halili dahil sa lamig at laging umuulan na kapaligiran sa set dahil bandang bundok ito, sumunod naman daw nagkasakit ay ang mag-partner na sina Alden Richards at Maine Mendoza.

Nung presscon ng Destined To Be Yours, na magsisimulang i-air sa Feb. 27, maagang umalis sina Alden at Maine.

May nagsabi na malapit sa kanila na masama ang pakiramdam nilang pareho.

Si Alden ay very vocal nga sa paghingi ng dispensa na di siya magtatagal sa interview.

Mabigat ang pakiramdan.

Kita naman ito sa mga mata ng actor at sa kanyang mukha.

Pero sa presscon ay magiliw silang sumasagot sa mga katanungan ng press.

Lalo na kapag tinatanong si Alden kung ano ang napansin niya kay Maine pagkatapos ng kanilang Kalye Serye sa Eat Bulagan. Ani Alden: “Malaki na ang improvement ng acting ni Maine. Actress na siya talaga.”

Ang mga co-stars naman nila sa set, nagsabi na napaka-professional ng mag-love team.

Magaling makisama sa lahat ng co-stars at staff.

Magalang sa mga senior stars, kaya mahal na mahal sila ng mga ito.

Matatapos na kasabikan ng mga Aldub fans sa unag teleserye ng mag-loveteam dahil mapanonood na ito bago magtapos ng buwan.

Sheena Halili: ayaw pa ring mag-pose sa men’s magazine

Very vocal si Sheena Halili sa presscon ng Destined To Be Yours na kahit pa-seksi na siya manamit ngayon at kita ang malalim niyang cleavage, wala pa rin sa isipan niyang mag-pose sa sexy magazine.

Katwiran ni Sheena, feel lang niyang magdamit nga ganito na tulad ng Miss Thailand.

Naging idol niya ang Miss Thailand last Miss Universe 2016.

Sa bagong role niya bilang best friend ni Maine, natutuwa siya sa pagiging friendly ni Maine sa kanya.

Wala silang ginagawang dalawa at iba pang kasama sa set kung ‘di magkuwentuhan kapag walang take o kapag umuulan sa set.

Happy siyang makasama sa first soap ng Aldub.

Pero, bilang artista ay name-miss niya ang mga heavy drama scenes rin. On the set/Noel Asinas

