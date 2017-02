Kapalaran ni Pres. Duterte hindi matutulad kay Mayor Erap

NANINIWALA si Sec. Andanar na hindi matutulad kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang naging kapalaran ni dating Estrada na napatalsik sa puwesto dahil sa People Power 2.

Si Estrada ay napatalsik sa pagkapangulo noong 2001 matapos akusahan ng korupsiyon na humantong sa impeachment at pagpoprotesta ng mga tao sa tinatawag na “EDSA II”.

Ani Sec. Andanar, aware si Pangulong Duterte sa balitang destabilization move o mala-Erap style na pagpatanggal sa kanya sa gobyerno na itataon sa People Power Revolution anniversary sa Sabado, Pebrero 25 subalit kalmado lamang ang chief Executive sa balitang ito.

Para sa Malakanyang, ‘trabaho’ lang ang gustong mangyari ni Pangulong Duterte.

Bukod dito, pinanghawakan ng Malakanyang ang suportang patuloy na ibinibigay ng masa kay Pangulong Duterte.

“Ang suporta ng Pilipino ay na kay Pangulo. Alam naman natin nung huling survey, nasa otsenta porsiyento— very good pa rin. At kitang-kitang naman natin, Partner, na iyong ‘agi’ sa Bisaya, iyong agi ba, iyong mga successes na iniiwan natin, ng ating Pangulo for the last seven months ay hindi po matatawaran, at alam ng taumbayan iyan. Alam natin na ang ating gobyerno ay nagtatrabaho talaga,” anito.

Parehas babantayan ng mabuti ng kapulisan ang anti-Duterte rally sa People Power Monument at pro-Duterte sa Luneta Grandstand.

Sinabi ni Sec. Andanar na ang gobyerno ay nasa gitna dahil payag ang Pangulo na magsagawa ng kilos-protesta ang kahit na anuman at alinmang grupo.

“As long as you want, huwag lang gambalain iyong traffic dahil alam mo sa Metro Manila ay napaka-trapik po,” ani Sec. Andanar. KRIS JOSE

