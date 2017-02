Lalaki, itinumba sa Binondo

SA ilalim na ng tulay ng Jones Bridge natagpuan ang bangkay ng isang lalaking miyembro ng ‘Bahala na Gang’ na hinihinalang sangkot sa iligal na aktibidad matapos itong barilin ng hindi nakilalang suspek kaninang madaling-araw.

Inaalam pa ng mga awtoridad ang pagkakakilanlan ng biktima na inilarawang nasa 35 – 40-anyos lamang, nasa 5’5” ang taas, at may tattoo.



Sa report ng Manila Police District (MPD)- homicide section, nabatid na 12:05 ng madaling-araw nang maganap ang krimen sa ilalim ng Jones Bridge sa Binondo.



Ayon sa ilang residente sa lugar, nakarinig na lang sila ng mga putok ng baril at nang kanilang tingnan ay nadiskubre ang bangkay ng biktima na may mga tama ng bala sa iba’t ibang bahagi ng katawan.



Ayon sa pulisya, walang nakakita sa aktuwal na pamamaril sa biktima kung kaya’t walang makapagsabi kung ilan ang salarin sa naturang krimen.



Narekober naman ng mga pulis sa crime scene ang anim na basyo ng bala ng kalibre .45 na baril at limang plastic sachet ng shabu, kaya’t hinala ng mga awtoridad na posibleng may kinalaman sa illegal na droga ang pagpatay. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN



