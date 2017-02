Leftists sa gabinete welcome pa rin sa Cabinet Meeting-Sec. Andanar

WALA pang inilalabas na kautusan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na i-text ang ilan sa kanyang mga cabinet members na nagmula sa makakaliwang grupo para huwag padaluhin sa cabinet meeting bukas, Pebrero 7.

Nakatakda ang Cabinet meeting sa Malacanan, Palace ng alas-2 ng hapon.

Sinabi ni Presidential Communications Office (PCO) Sec. Martin Andanar na asahan pa rin ang pagdalo nina Department of Agrarian Reform (DAR) Secretary Rafael “Ka Paeng” V. Mariano at Secretary of Social Welfare and Development Sec. Judy Taguiwalo sa nasabing pulong.

Sina Sec. Mariano at Sec. Taguiwalo ay nominado ng National Democratic Front (NDF) para sa mga nasabing posisyon.

Aniya, ayaw naman niyang pangunahan ang anumang gagawin ng Chief Executive at desisyon sa mga cabinet members na miyembro ng makakaliwang grupo.

“Pero I’m sure that the President already knows what to do. Alam din naman natin na magagaling din ang mga Cabinet members na leftist na kasama po natin. Si Secretary Taguiwalo is very good. Pero I’m sure that we will hear from the President soon,” ayon kay Sec. Andanar. KRIS JOSE

