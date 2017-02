Maine Mendoza, nagpapasalamat sa suporta ng co-stars

AMINADO si Maine Mendoza na hindi siya kumportable sa mga eksena ng drama dahil mas nasanay siya sa pagpapatawa tulad nang ginagawa niya sa kanyang video ng pagdu-dubsmash at maging sa pagpapakuwela niya bilang co-host ng longest running noontime variety show na

“Eat Bulaga”.

Ngayon, malapit na siyang husgahan sa teleseryeng “Destined to Be Yours”, ang unang teleserye nila ng Pambansang Bae na si Alden Richards bilang isang love team.

“Noong una, nahirapan po talaga ako dahil hindi ako kumportable sa drama,” bungad niya.

Malaking tulong daw ang pagiging supportive ng kanyang mga kasama kaya naiakto niya ang mga dramatic scenes niya sa nasabing teleserye.

“Ever since kasi, napaka-cool ng director ko na si Direk Irene. Nakatulong na nakasama ko pa sina Alden at Ms. Janice de Belen na nagbibigay sa akin ng tips kung paano ko itatawid ang mga eksena namin,” aniya.

Dagdag pa niya, napaka-ganda ng vibe nila sa set at nakatulong din ito para maging at ease siya sa taping ng DTBY.

“Sobrang saya nila kasama. Sobrang chill pati ng director ko na hindi kami pine-pressure. Sobrang okay silang katrabaho,” pagtatapat ni Maine.

“Kapag may mga eksenang kailangan kong mag-internalize, todo suporta sila at tinutulungan talaga nila ako dahil bilang isang baguhan, talaga namang nangangapa pa ako paminsan-minsan,” aniya.

Tungkol naman kay Alden, nagpapasalamat sa tulong nito sa pagmo-motivate sa kanya.

“Ang tagal na rin kasi nang pinagsamahan namin ni Alden. Kasi kami ni Alden, kabisado na naman ang isa’t-isa so iba talaga ang level of comfort”, bulalas niya.

“Kapag kasi ang kumportable ka sa ka-partner mo, you could be yourself at hindi ka natatakot na magkamali kasi anuman ang mangyari, susuportahan ka niya,” dugtong niya.

Papel ni Sinag, isang radio jock na environmentalist ang role ni Maine sa DTBY na na-in love sa isang architect na ginagampanan ni Alden.

Happy si Maine sa kanyang role dahil siya man sa tunay na buhay ay labis ang pagmamahal sa kalikasan.

“Nakaka-proud lang na iyong role ko ay may pagmamalasakit sa kalikasan, kaya roon ako nakaka-relate,” sambit niya.

Bukod kay Maine, star-studded ang cast ng “Destined to Be Yours”. Kasama sa cast sina Janice de Belen, Boots Anson-Roa, Tommy Abuel, Lotlot de Leon, Gardo Versoza, Ina Feleo, Sheena Halili, Juancho Trivino, RJ Padilla, Dominic Roco, Koreen Medina at marami pang iba.

Mula sa ‘hugot’ filmmaker na si Irene Villamor ng “Camp Sawi” at sa creative team na naghatid ng mga toprating series ng GMA na kinabibilangan nina Roy Iglesias, Dode Cruz, Suzette Doctolero, Aloy Adlawan, Renato Custodio, Jr., Kutz Enriquez, Evie Macapugay, Paul Sta. Ana, Tina Velasco at Erwin Bravo, ang “Destined To Be Yours” ay mapapanood simula sa Pebrero 27 pagkatapos ng Encantadia sa GMA Telebabad. CHIKKA PA MORE / ARCHIE LIAO

