Malakanyang, dedma sa “Walk for Life” rally

DEDMA lang ang Malakanyang sa nangyaring “Walk for Life” rally na pinangunahan ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) sa Quirino Grandstand kamakalawa.

Ani Presidential spokesperson Ernesto Abella, pinapayagan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang ganitong pagkilos dahil bahagi aniya ito ng democratic dynamic ng bansa.

“The President allows the freedom of expression and this is one of them. That’s part of the — that’s part of the democratic dynamic. Thank you,” lahad nito.

Bukod sa CBCP, dumalo rin si Sen. Leila de Lima sa nasabing rally.

Kaisa si Sen. De Lima ng simbahan at ng iba pang tutol sa pagbabalik ng death penalty, abortion at extrajudicial killings.

Madaling-araw pa lamang ay dumagsa na ang mga katoliko at mga tutol sa death penalty at EJK kung saan hinimok ni CBCP President Socrates Villegas ang sambayanan na manindigan para sa pagtatanggol sa buhay.

Nauna rito, kinasuhan ng DoJ si Sen. de Lima ng tatlong magkakahiwalay na kaso na may kaugnayan sa illegal drugs sa Muntinlupa City Regional Trial Court. KRIS JOSE

