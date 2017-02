Malakanyang: Walang VIP treatment na magaganap kay Sen. de Lima

ITINANGGI ng Malakanyang na binigyan ng VIP treatment ng pamahalaan si Sen. Leila de Lima dahil sa pagkakaditine rito sa PNP Custodial Center sa Kampo Crame m atapos siyang arestuhin kanina nang pinagsanib na puwersa ng PNP-CIDG.

Si Senador de Lima ay nahaharap sa tatlong counts ng umano’y paglabag sa batas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may kaugnayan sa trafficking at criminal liability ng mga government officials.

Ayon kay Presidential spokesperson Ernesto Abella na sakali man at nasa PNP Center ang senadora ay pansamantala lamang ito.

“I think it’s a temporary situation and she will be brought to the right quarters at the right time as soon as her process of being taken in is finished, is done,” paniniyak ni Usec. Abella.

Kaya nga, wala aniyang dahilan para magreklamo pa ang Volunteers Against Crime Corruption (VACC) sa kanilang sentimyento na binigyan ng special treatment ng gobyerno si Senador de Lima.

“Well truth to tell, that sounds like a sound assessment,” anito.

Iginagalang naman ng Malakanyang ang paraan ng pag-aresto kay Senador de Lima.

Pinayuhan ni Usec. Abella si Senador de Lima na huwag nang isipin ang kanyang personal na kaligtasan dahil makasisiguro naman siya na magiging ligtas siya habang tumatakbo ang kanyang kaso.

Wala aniya siyang nakikitang dahilan para may magtangka pa sa buhay ni Senador de Lima.

“As the good police officer has said PNP Chief Director Gen. Ronald ‘Bato’ dela Rosa, he has assure the safety of the senator. it should. I don’t see any reason why. i don’t see any reason why anybody would take such a risk at doing something like that you know trying to attempt at her life. The process has taken so long. Let’s wait for due process to kick in ,” diing pahayag ni Usec. Abella.

Ang importante aniya ngayon ay magpahinga si Senador de Lima matapos ang nangyaring ito sa kanya.

Para naman kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ang pagkaka-aresto kay Senador de Lima ay pagpapakita lamang na ang batas ay pinaiiral ng pantay sa bawat lalabag nito.



“The arrest of Senador de Lima shows that the law is enforced regardless of who is the subject of a warrant whether the person is holding a high position in the government or has an ordinary status in society,” ani Sec. Panelo.

Aniya, nagpakita ng pagkinang ang batas ng isang senador ng Republika ng Pilipinas ay inaresto at iditine dahil nahaharap sa kasong criminal.

“ Such is the working of a democracy,” diing pahayag nito.

Kasalukuyanghawak ngayon ng PNP-Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) si Senator Leila de Lima matapos itong sumuko pasado alas-8:00 ng umaga sa Senado.

Matapos arestuhin kasunod nang turnover ng Senate Office of Sgt-at-Arms, agad isinakay ang senadora sa nag-aantay na coaster ng PNP-CIDG sa parking area ng Senate building.

Agad din naman siyang ibiniyahe patungo sa Custodial Center sa Camp Crame sa Quezon City para sa booking process bago siya ipasok sa detention cell.

Walang posas na sumakay sa coaster si De Lima at kumaway pa ito bago isinara ang sasakyan.

Bantay sarado naman siya ng mga otoridad.

Kagabi nga ay pumayag ang PNP-CIDG na manatili si De Lima sa kanyang opisina sa Senado sa buong magdamag.

Ayon kay Senate Sergeant-at-Arms head at retired Gen. Jose Balajadia, matapos niyang kausapin ang CIDG team, napagkasunduan nilang arestuhin ang senadora bago mag-alas-10:00 ng umaga kanina. KRIS JOSE

