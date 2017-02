Mark & Win walang paki sa economy seat pa Japan

WALANG pakialaman sina Mark Herras at Winwyn Marquez magmukha silang ordinaryong pasahero matupad lang ang plano nilang mag-celebrate ng V-day out of the country.

Nasa Japan ngayon ang magkasintahan para roon ipagdiwang ang Araw ng mga Puso.

Sa post ni Mark sa kanyang Instagram account ng plane boarding ticket nila na economy lang at hindi ito first class o business class.

Gustuhin man nina Mark at Winwyn na sumakay sa first class o business class ay wala na sigurong available ticket kaya kahit economy seat ay kanilang pinatulan para lang matupad ang kanilang plano na magbakasyon.

Madalang magpa-book ng economy seats ang mga artista at laging first class at business class.

Pero kina Mark at Winwyn ay walang problema ito.

Hindi importante sa dalawa kung sa economy ang accommodation basta makapag-travel sila magkasama.

Consistent sa kanilang pagmamahalan sina Mark at Winwyn na makikita sa kanilang mga IG post.

Di nga ba sinabi ni Mark sa isang interview na handa siyang pumatay para sa kanyang pinakamamahal na babae na walang iba kundi si Winwyn Marquez, ang anak nina Alma Moreno at Joey Marquez.

Samantalang may balak daw sumali muli sa Bb Pilipinas si Winwyn tulad nina iba rin candidate sa beauty pageant na hindi pinalad manalo nang sumali.

Sana this time ay manalo na si Winwyn or kahit man lang mapasama sa top 3.

Dumating si Kris Aquino sa burol ng ama ni Quezon City Mayor Herbert Bautista kasama ang anak na si Bimby at kapatid na si Balsy last Monday.

Ang larawan ng pagbisita nina Kris, Bimby at Balsy ay inilabas ni Q.C. Public Affairs Office Information and Services Office chief Ares Gutierrez sa Instagram account.

At batay na rin sa Instagram account, kausap ni Kris ang kapatid ni Bistek na si Harlene Bautista.

Kinabukasan (Tuesday) naman ng medaling araw bumiyahe na si Kris kasama ang anak na sina Bimby at Joshua papuntang Hongkong Disneyland. Pinost ni Kris ang mga cards na regalo sa kanya.

Hanggang ngayon ay ayaw pa rin aminin ni Kris kung si Bistek na ang nilalaman muli ng kanyang puso.

Dapat raw diumano ay magkasama silang magbabakasyon ni Bistek pero naiudlot nga dahil sa pagkamatay ng ama ni Mayor.

Well, hindi naman siguro masama kung sila na nga ngayon ni Bistek dahil balitang nakipagkalas na ang live-in partner ni Mayor at dalaga na rin naman ngayon si Kris.

Inaabanayan ngayon ng madlang people ang pasabog ni Erich Gonzales sa tunay na dahilan ng paghihiwalay nila ni Daniel Matsunaga.

Dahil sa sinabi ng utol ni Daniel na si Vanesssa Matsunaga at ipamukha kay Erich na mas maganda naman daw ang kalagayan nila sa buhay kaysa sa actress, na sinagot naman ni Erich na kung minsan iyong mga mahihirap ay “napagsasamantalahan din.”

Kaya ayan, dahil sa taklesang utol ni Daniel at hamunin nito si Erich ay nakahanda na itong magsalita ng tinay na dahilan ng kanilang break-up ni Daniel.

Kapag si Erich ay napabalitang lalabas at guest ni Kuya Boy Abunda sa show nitong Tonight With Boy Abunda sa ABS CBN ay asahan na doon na ibubulgar ni Erich ang lahat-lahat ng dahilan ng kanilang hiwalayan.

Kung si Heart Evangelista na naging girlfriend din noon ni Daniel ay bigla rin nakipagkalas sa Brazilian/model matapos magpunta sila sa Brazil ay hindi nagsalita.

Ngayon ay malalaman na ang katotohanan kung bakit nakipagkalas din ito kay Daniel kapag nagsalita na si Erich.TEKA MUNA/ GERRY OCAMPO

