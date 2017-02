Nagselos raw sa mga baklang karelasyon supposedly ng kanyang boyfriend!

MASAYANG humarap sa “Doble Kara” thanksgiving preskon ang isa sa mga bida ng soap na si Julia Montes.

Kanyang ibinuhos ang pasasalamat sa press people at lahat ng sumuporta sa kanilang programa na umabot ng isa’t kalahating taon.

Magtatapos ang nasabing daytime serye (bago mag-It’s Showtime) ngayong February 10.

Sa panayam kay Julia, aniya “Overwhelming po ang pakiramdam. Alam ko lagi niyo nalang po naririnig sa akin na blessings ito dahil hindi po ako napapagod na magsabi na I’m blessed, dahil sa pagtitiwala na ibinigay sa akin ng Dreamscape and buong core group ng Doble Kara.”

Dahil sa mataas na rating na naabot ng Doble Kara, hindi na din malayo na bansagan si Julia ng Daytime Drama Queen sa pagganap niya bilang si Kara at Sarah.

“Hindi po sumagi sa akin na mangyayari po ito kaya nga po minsan kapag nagdarasal ka overflowing po yung binibigay sa ‘yo ng Diyos. Unexplainable po at masarap po sa pakiramdam dahil mas inspire ako na pagbutihin ang trabaho ko kasi para sa kanila ito,” malumanay nitong pahayag.

“Ako po, wala naman pong kaso sa akin na mapa-umaga, hapon, kahit po midnight basta may trabaho po ako at sumusuporta po ang mga tao sa bawat ginagawa natin.”

After ng Doble Kara”, sinigurado naman ni Julia na muli siyang magbabalik para sa panibagong proyekto na kanyang gagawin sa Kapamilya network.

“Meron po, abangan din po natin kung kailan pwede ianunsyo. Ako po na-excite po ako kasi bagong ako po. Hindi lang po sa role, physically, emotionally. Dream come true rin po kasi ‘yung mga makakasama ko na team and buong cast sana po matuloy,” teary-eyed na buwelta ni Julia.

Sa naging pahayag noon ni Coco Martin sa ginanap na “FPJ Ang Probinsyano” thanksgiving presscon, nabanggit niya na “Why not?” kung igi-guest niya ang rumored gf na si Julia sa kanyang serye? Sa DK preskon, itinanong din sa bagong Daytime Drama Queen kung papayag siyang magkaroon ng guest appearance sa FPJ’s AP?

“Hindi po sa akin mangyayari ‘yun, depende pa rin. Kung ako naman ang tatanungin, ‘Oo naman puwede po kung pwede po ako why not?’ tignan po natin,” nangingiting sabi ng aktres.

Kuwento pa ni Julia abala man sa kani-kanilang mga proyekto, hindi din umano nagbago ang turingan nila ni Coco.

“Okay naman po kami, nagkikita? Sobrang busy po namin pareho, pero ‘yung communication po namin andon pa rin po hindi magbago,” masayang pahayag ni Julia.

Kinumpira ng Brapanese aktor na si Daniel Matsunaga sa kanyang Instagram na mayroon nga silang pinagdaraanan ng gf na si Erich Gonzales.

Napansin din ng ilang netizens at kanilang fans ang biglaang pagde-delete ni Erich sa kanyang Instagram account ng lahat ng photos na sila’y magkasama ni Daniel.

Sabi ni Daniel,”Guys I would like to ask favor pls… we are talking and going through some personal things… all we need is your support and love,” kanyang bahagi sa kanyang IG comments section.

Dahil walang paliwanag ang magsyota kung ano ang naging puno’t dahilan ng kanilang away, may ilang malisyosong tsismis na naman ang ikinakalat ng ilang ilusyunadang mga bakla na kesyo pinagseselosan daw ni Erich ang mga kuwentong nakakarating sa kanya tungkol sa mga kaibigang gays rati ni Daniel.

Ginatungan pa ng mga bakla ang tsikang may gay escapades ang banyagang aktor?

Well, napaka-assuming nga ng pag-iisip ng mga bakla lalo na’t walang paliwanag kung bakit naghiwalay lamang ng basta-basta ang akala’y isang forever nang relasyong Erich-Daniel? ADORE-ABLE!/ADOR SALUTA

