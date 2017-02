Napakadaling katrabaho raw ni Maine!

BONGGA ang AlDub dahil may Primetime serye na silang lalabas simula sa February 27 sa GMA 7 entitled “Destined to be Yours”.

Ano ang feeling ni Alden Richards na halos dalawang taon ay bumalik siya sa Primetime serye.

“Malaki rin po ang adjustment pero sobrang saya ko po dahil na-miss ko rin na gumawa ng teleserye kasi run po ako nag-start. Parang pakiramdam ko po, ang dami kong puwedeng ibigay para sa soap na ito,” bungad ni Alden.

Inamin ni Alden na may feeling siya na parang pumurol siya sa acting dahil almost two years siyang nagpahinga.

“Parang na-feel ko po na nakukulangan na ako sa sarili ko when it comes to acting, so parang sinisindihan po ulit ‘yung apoy para bumalik sa dati,” bulalas niya

Paano sila magtrabaho ni Maine sa isang tunay na serye pagkatapos ng “kalye-serye’ nila ni Maine Mendoza sa “Eat Bulaga”?

“Wala, ganoon din naman po, e. Kahit anong trabaho na gawin namin ni Maine parang it’s always been very easy to work with her. Wala ring nagbabago sa working relationship namin kahit first teleserye namin ito together, pakli pa niya.

Almost two years na rin ang AlDub, may nadidiskubre pa rin ba sila sa isa’t isa?

“Marami po..parang never ending process naman po ang pagkilala sa isang tao at mas nagiging kumportable kami sa isa’t isa,” tugon ni Maine.

“Yes po, habang tumatagal po mas lumalabas po ‘yung tunay na Alden, tapos ‘yung tunay na Maine. Mas malalim po naming nakikilala ang isa’t isa,” dagdag naman ng Pambansang Bae.

Aminado rin si Maine na mas na-develop na ‘yung tiwala niya kay Alden. Nagsasabihan na sila ng mga personal thing at mga sikreto.

Basta ngayon ay nagpapakatotoo lang ang dalawa kung ano sila bilang mag-partner.

Sumagi ba sa utak ni Maine na si Alden ang magiging destiny niya?

“Well, naiisip ko naman talaga … mga 24 times a day joke. Hindi naman po siguro ako mapupunta dito kung hindi rin kami nagkakilala talaga ni Alden,” tugon niya.

Gusto ba niya na maging destiny si Alden sa future?

“Puwede naman po,” mabilis na sagot ni Maine.

Tinanong din si Alden kung sumasagi rin ba sa isip niya na si Maine ang destiny niya?

“Ay opo naman po. Kasi siyempre, ang galing po kasi kung paano in-orchestrate lalo napagkitain kaming dalawa at dalhin kami kung nasaan man kami ngayon. So, hindi nawawala sa isip namin kung ‘what if’… Wala naman pong pressure kumbaga.Basta ini-enjoy lang namin ‘yung every moment together especially eto, may bago na naman kaming offer sa mga fans, sa mga sumusuporta. ‘Eto po muna, enjoy muna,” deklara niya.

Kasama sa Destined To Be Yours sina Boots Anson Roa, Lotlot De Leon , Gardo Versoza , Tommy Abuel , Ronnie Henares , Ina Feleo , Sheena Halili, Dominic Roco , Juancho Trivino , RJ Padilla, Koreen Medina at ang pagbabalik Kapuso ni Ms. Janice de Belen .

Ito ay sa direksyon ni Irene Villamor .

Ang “Destined To Be Yours” ay magsisimula sa February 27, Mondays to Fridays after Encantadia on GMA Telebabad.

-0o0-

Three hours ang inabot ng Valentine’s concert ni Vice Ganda sa Smart Araneta nu’ng February 14 na kung saan ay sold out ang tickets.

Puno ng aliw at kilig ang “Pusuan Mo Si Vice Ganda Sa Araneta” na kung saan ay guests sina Daniel Padilla, Awra, Maja Salvador, Michael Pangilinan , Daryl Ong, Kris Lawrence.

Pasabog ang opening number niya. Grabe..ang galing.

Hindi rin nagpatalbog si Awra. Kabugan sila ni Vice sa dance number.

Ayaw raw ni Awra ng simple lang na production number kaya buwis-buhay ang ginawa nilang sayawan.

May isang guest si Vice na hindi masyadong pinalakpakan nu’ng tawagin sa stage.

Nagbiro pa si Vice na may temang sex sabay sabing pag tawanan ay sabay-sabay maski bastusan.

Pero pag pinagalitan daw siya ay pinabayaan na siya. Matatandaan na nag-react noon sa rape joke si Jessica Soho para sa kanyang 2013 concert.

Sa kanyang concert ay pinaglaruan niya si Chokoleit na mukhang nagpataob daw sa ganda ni Liza Soberano dahil sa kanyang ‘kissing scandal’.

Vice Ganda openly admitted that he is attracted to the Kapamilya actor. “Si Zanjoe ang nagpapalala ng kabaklaan ko. Isa ka talaga sa pinapantasya ko na mga lalaki sa Pilipinas.

Bumaba rin si Vice sa stage at hinalikan ang kanyang crush na si Zanjoe Marudo. Nagbiro din siya na mamaya ay magsasariling sikap siya dahil kay Z.

Hindi rin nakaligtas ang ‘asawa’ niyang si Kris Aquino sa mga biro niya.

Ang sipag daw nitong mag-workout, lakad nang lakad. Sa sobrang sipag maglakad ay nakalabas dawn g ABS-CBN 2.

Pero bawi niya dahil masipag daw ang actress-tv host ay makakabalik din sa Kapamilya network.

Nag-share din si Vice ng tula na ginawa niya for move on sa kanyang ex-boyfriend na basketbolista. Sa dulo ng tula “ Salamat dahil bago tayo naghiwalay ay tinawag mo akong Juliet”.

Panalo ang concert ni Vice kaya siguradong dudumugin na naman ito kung sakaling masundan ulit next year. XPOSED/ROLDAN CASTRO

