NBI, pagiisahin ang local at overseas clearance

MAGPAPATUPAD na ang National Bureau of Investigation (NBI) ng multi-purpose clearance para sa bagong mga aplikante .

Sa department circular na may petsang Pebrero 15 , iniatas ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa NBI na agaran ipatupad ang pagbabago sa NBI clearance form na may nakalagay na “Issued for whatever legal purpose”.

Sa halip na nakalagay sa form kung saan ito gagamitin , mapa-local man o overseas employment ay gagawin nang multi-purpose clearance.

“The Unified NBI Clearance system is our answer to the needs of our people who are faced with the modern demands for record-keeping and civilian identification imposed challenges amongst many Filipinos who seek clearances from the NBI for their specific purposes, ayon kay Aguirre.

“Once the NBI clears an applicant, he is cleared for whatever purpose, plain and simple,” dagdag pa nito.

Sinabi ng justice secretary na ang hakbang na ito ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na mas mapadali ang serbisyo ng gobyerno sa publiko at mabawasan ang gastos ng mga mamamayang Filipino sa pagkuha ng kanilang mga dokumento.

Magiging epektibo ang nasabing kautusan matapos ang 15 araw mula mailathala ito sa pahayagan. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

