P. Digong dismayado kay Baste

DISMAYADO si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang anak na si Sebastian “Baste” Duterte.

Ito’y dahil sa tila nawawalan na ng panahon ang batang Duterte sa kanyang mga anak.

Sinabi ni Pangulong Duterte na nasasaktan siya kapag naririnig niya sa mga anak ni Baste ang pagsama ng loob nito sa kanya.

Kaya sa pagkakataong ito ay nais ni Pangulong Duterte na umuwi na si Baste at magkaroon ng oras sa mga anak nito.

Anito, ayaw lang niya na mawalan ng father figure ang kanyang mga apo.

Samantala, walang pagtutol sa mga buhay pag-ibig ng anak pero kanya itong pinaalalahanan sa kanyang mga responsibilidad sa kanyang mga anak.

Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na masama ang kanyang loob sa kanyang anak na si “Baste” Duterte dahil napabayaan nito ang kanyang anak dahil mas naging abala ito sa pakikipagrelasyon sa aktres na si Ellen Adarna.

Si Baste ang pangatlo at bunsong anak ni Pangulong Duterte sa unang asawang si Elizabeth Zimmerman.

Sa naging talumpati ni Pangulong Duterte sa 38 th National Convention of PH Association of Water Districts sa SMX Convention Center sa Lungsod ng Davao ay sinabi nito na halos madurog ang kanyang puso nang mag-kwento ang kanyang apo sa kanya at sabihin nito na mas mahal niya ang kanyang nanay at hindi ang kanyang tatay.

Aniya, pakiramdam niya ay napapabayaan ng kanyang bunsong anak na lalaki ang sarili niyang anak.

Ani Pangulong Duterte, nakatira ngayon sa kanilang lugar sa Davao City ang anak na lalaki ni Baste.

Matatandaang, kamakailan lamang ay sinabi ng aktres na si Adarna na nakipaghiwalay na sa kanya ang boyfriend na si Baste.

Sinabi ng actress na idinaan ni Baste ang pakikipaghiwalay sa kanya sa pamamagitan ng isang text message. KRIS JOSE

