P. Rodrigo, handa sa paglusob ng NPA

HANDANG-handa na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ipagamit sa military ang mga jet fighters sa oras na umatakeng muli ang New People’s Amry (NPA).

Ang NPA para sa Pangulong Duterte ay isang teroristang grupo.

“And I will use the assets, maraming eroplano diyan na… karami na natin, may mga jets na tayo. Ihulog ko lahat iyan. They can begin their attacks – and we are prepared,” diing pahayag ni Pangulong Duterte.

Tiniyak naman ng Punong Ehekutibo na hindi siya makikisawsaw sa aspetong ito dahil trabaho aniya ng military ang harapin ang kalaban ng estado.

“Well, I’ll leave it to the military to do it. It’s their job. I will not interfere. I will never interfere. Hindi ko trabaho iyan. Trabaho nila iyan,” ani Pangulong Duterte.

Sinabi ng Pangulo na tila nais ng teroristang grupo ng panibagong 50 taon ng ‘wars of killing’ sa pamahalaan.

“Patayan tayong Pilipino, ang gusto nila,” ayon kay Pangulong Duterte. KRIS JOSE

