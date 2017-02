P473M iligal na droga, sinunog

SINILABAN ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang mahigit sa P473-milyong halaga ng iligal na droga sa Cavite nitong nakaraang Huwebes.

Sinabi ni PDEA Dir. Gen. Isidro Lapeña, iniutos mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsunog sa 329,361.59 grams (329.36 kilograms) ng iba’t ibang uri ng droga sa thermal decomposition sa Integrated Waste Management, Inc. (IWMI) sa Brgy. Aguado, Trece Martirez City.

Ang mga nakumpiskang ebidensya ay kinabibilangan ng shabu, liquid methamphetamine, cocaine, ketamine, marijuana, ephedrine, pseudoephedrine, ecstasy, methylephedrine, methylphenidate, lorazepam, nitrazepam, clonazepam, alprazolam, heroin, codeine at expired medicines.

Ang Thermal decomposition ay proseso para maging abo ang iba’t bang compounds mula sa isang units sa pamamagitan ng init kung saan ang recon­s­truction ng substance ay imposible.

Sa consolidated report ng PDEA Laboratory Service, ang ilan sa mga sinira ay 141,776.43 grams ng shabu na nagkakahalaga ng P425,329,290; 5,850.25 grams ng cocaine na halagang P22,230,950; 3,621.37 grams ng ketamine na halagang P18,106,850; at iba pang mapanganib na mga droga.

Sinaksihan ang naturang aktibidad ng mga opisyales ng PDEA at iba pang law enforcement agencies, representatives mula sa Department of Justice, the Dangerous Drugs Board (DDB), at Pubic Attorney’s Office, Non-Government Organizations (NGOs).

Winasak aniya ang nasamsam na iligal na droga alinsunod sa probisyon ng batas na burahin ang hinala ng publiko na ang epektus ay muling nire-recycle at ibinibenta sa kalye, dagdag pa ni Lapeña.

Ito na ang ikatlong aktibidad na pagwasak sa milyong halaga ng iligal na sangkap sa droga na ginawa ng PDEA simula ng pamunuan ito Lapeña. BOBBY TICZON

