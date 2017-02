P6M halaga ng shabu nasamsam sa Cebu

AABOT sa P6 milyon halaga ng shabu ang nasamsam ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) mula sa isang foil pack na may label na refined tea na naglalaman ng isang kilo ng shabu sa entrapment operation sa Lapu-Lapu City, Cebu.

“The illegal drug, which weighed 1 kilogram, with an estimated value of P6,000,000, was concealed inside a plastic pack labeled Guanyinwang Refined Chinese Tea,” pahayag ni PDEA Director General Isidro S. Lapeña.

Sa operasyon, nahuli ang suspek na si Rogelio Romo, 56 matapos na makapagbenta ng 100 gramo ng shabu na may halagang P300,000 sa isang poseur-buyer sa kanyang bahay sa Barangay Agus, Lapu-Lapu City, Cebu.

Bukod sa shabu na nakuha sa loob ng tea pack, nakakumpiska din ang PDEA ng ibat ibang drug paraphernalia gamit sa pag repack ng shabu at 170 piraso ng M16 live ammunition.

Inihahanda na ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Section 5 (Sale of Dangerous Drugs), Section 11 (Possession of Dangerous Drugs) at Section 12 (Possession of Drug Paraphernalia), Article II, Republic Act 9165, o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kay Romo.

Kakasuhan din si Romo ng paglabag sa RA 10591 (Illegal Possession of Firearms and Ammunition). SANTI CELERARIO

