Pagbaliktad ni Lascanas demolition job kay Pang. Duterte

SINABI ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Andanar na bahagi ng demolition job para pabagsakin ang Duterte administration ang ginawang pagbawi ni dating Davao Death Squad member SPO3 Arthur Lascanas sa kanyang naunang pahayag ukol sa DDS.

Aniya, hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko na ang character assassination laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay politics orchestrated ng mga sektor na naapektuhan ng repormang ikinasa nito.

“The demolition job against President Duterte continues.The press conference of self-confessed hitman SPO3 Arthur Lascanas is part of a protracted political drama aimed to destroy the President and to topple his administration,” ani Sec. Andanar.

Tinukoy nito ang ginawang paglilinaw ng Commission on Human Rights, Office of the Ombudsman, Senate Committee on Justice kay Pangulong Duterte sa extrajudicial killing at sangkot sa Davao Death Squad.

Binigyang diin ni Sec. Andanar na hindi madali ang pagbabago subalit mananatili aniya silang hindi magpapa-apekto sa paghahatid ng goods at services sa sambayanang filipino.

Nauna rito, iniharap ng Free Legal Assistance Group ang team leader ng umano’y DDS at inamin na totoo ang pagpatay na ginagawa ng kanilang grupo.

Sinabi ni SPO3 Arthur Lascanas na tumatanggap sila ng utos mula kay Pangulong Rodrigo Duterte noong alkalde pa lamang siya ng Davao City.

Binawi ni Lascanas ang kaniyang naging unang pahayag sa Senado kung saan itinaggi niya na mayroong DDS.

“Totoo po ang Davao Death Squad,” pahayag ni Lascanas sa isang pulong balitaan sa Senado.

Aniya binabayaran sila mula P20,000 hanggang P100,000 ni Duterte.

Sinabi pa ni Lascanas na ang umano’y drug lord na si Allan Tancho ang kanilang unang naging biktima.

Humarap sa imbestigasyon ng Senado si Lascanas noong Oktubre 2016 kung saan nagharap sila ng lumutang na umano’y hitman na si Edgar Matobato. KRIS JOSE

