Pagkahuli ni Sen. de Lima, tagumpay laban sa droga

TAGUMPAY sa kampanya laban sa droga ng administrasyong Duterte ang pagkaka-aresto kay Senador Leila de Lima.

Ito ang tahasang sinabi ni House Speaker Pantaleon Alvarez matapos maglabas ng warrant of arrest ang Muntinlupa City Regional Trial Court laban sa senadora kaugnay ng umano’y pagkakadawit nito ng paglaganap ng iligal na droga sa New Bilibid Prison noong siya ay kalihim ng Department of Justice.

“It shows justice is working in our beloved nation.”

Banggit pa ni Alvarez na ang testimonya ng mga testigo sa ginanap na pagdinig ng HOuse Committee on Justice na tumanggap ang senadora ng drug money para sa kaniyang kandidatura mula sa mga drug lords ay sapat na basehan ng kaniyang paglabag sa Dangerous Drugs Act.

“No one is above the law, not even a senator of the Republic.”

Ang dapat aniyang gawin ngayon ng senadora ay ihanda ang kaniyang depensa dahil matagal na pagkabilanggo umano ang kinakaharap ni de Lima kapag siya ay napatunaang guilty.

“Dito, makikita natin na ang hustisya sa ating bansa ay gumagana, medyo mabagal nga lang pero makikita natin na talagang ito ay sumusulong,” ani Alvarez. MELIZA MALUNTAG

loading...