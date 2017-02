Palasyo, pinasinungalingan ang imbestigasyon ng Amnesty Int’l

PINABULAANAN ng Malakanyang ang resulta ng imbestigasyon ng Amnesty International na ‘systematic, planado at organisado’ ang nangyayaring patayan na may kaugnayan sa kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga.

Ayon kay Presidential spokesperson Ernesto Abella, malinaw naman na lumabas sa joint investigation ng mga mambabatas na hindi state-sanctioned at walang state-sponsored policy ukol sa extrajudicial killings.

“Their joint investigation of deaths during police anti-drug operations shows there is no state-sponsored policy of extrajudicial deaths and that there is relentless effort on the part of the PNP to carry out the campaign properly and within legal processes,” ayon kay Usec. Abella.

Bukod dito, agad na iniumang ni Pangulong Duterte ang reporma sa PNP upang mawalis ang mga tiwaling pulis doon.

“In line with this, he has directed the abolition of all anti-illegal drug units in the PNP for its zero tolerance policy against corruption within the organization,” anito.

Nakasaad sa ulat na karamihan sa anti-drug operations ng pulisya ay magkakahalintulad ng sitwasyon, batay sa testimonya ng mga pulis na kadalasang naiiba sa testimonya ng mga saksi.

Ayon sa Amnesty International, lumitaw sa kanilang imbestigasyon na maraming kaso ng pagpatay dahil sa illegal na droga ay sadyang pinatay ng mga suspek.

Isinagawa ng advocacy group na Amnesty ang imbestigasyon sa 59 na drug-related killings sa 20 lungsod at bayan noong November at December.

Inirekomenda ng Amnesty na kailangang ibahin ng gobyerno ang hakbang nito sa pagtugon ng iligal na droga at krimen sa bansa.

Samantala, ipinasuspinde na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Oplan Tokhang noong Lunes.

Ito’y matapos ang insidente ng pagdukot sa Koreanong si Jee Ick Joo na pinatay sa loob mismo ng headquarters ng Philippine National Police (PNP). KRIS JOSE

loading...