Pang. Digong, tiniyak na ligtas si De Lima sa Kampo Krame

TINIYAK ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa publiko na ligtas si Sen. Leila de Lima sa Philippine National Police (PNP) Custodial Center sa Kampo Krame.

Sa isang panayam, sinabi ng Chief Executive na interesado ang publiko na makita si Senador de Lima na maayos na nakakulong at pinagdurusahan ang kanyang mga nagawa.

“I’m sure she’s safe. She is one hundred percent safe there. I think people are interested not to see her dead but to see her in prison for what she did,” anito.

Noong nakaraang linggo, ipinag-utos ng Muntinlupa Regional Trial Court (RTC) ang pag-aresto sa senadora dahil sa diumano’y drug trading at pagtanggap ng pera mula sa mga kilala at maimpluwensiyang mga druglord sa New Bilibid Prison (NBP).

Kinuwestiyon ng kampo ni Sen. De Lima ang pag-aresto sa mambabatas dahil mayroong nakabinbin na motion-to-quash na inihain ng mga ito dahil sa kakulangan ng hurisdiksyon ng RTC.

Ayaw namang magkomento Duterte sa kaso ni De Lima sa katwirang “the court has taken jurisdiction. It is already the property of the court.”

Itinanggi rin nitong may basbas niya ang paghahain ng drug-related cases laban kay Sen. De Lima.

Binuweltahan naman ni Pangulong Duterte ang mga kaalyado ni De Lima na nagsabing isang uri ng political persecution ang nangyari sa senadora at babala aniya ito sa mga tumutuligsa sa Pangulo at sa mga polisiya nito.

“Unless you are involved in drugs, you should be. You are a critic of the drug campaign and you yourself are into drugs? Then you should be afraid. “I don’t know. Truth [be told], honestly, I’ve not called [Justice Secretary Vitaliano] Aguirre once. Iyan ang totohahan dyan. I don’t interfere with their jobs,” anito. KRIS JOSE

