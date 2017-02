Pasaway na pulis, 10-araw pinagdedesisyon kung Basilan o magbibitiw

MAS napaaga ang gagawing pagpapatapon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga pasaway na pulis sa Basilan.

Sa halip na 15 araw ay sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang naging talumpati sa idinaos na 115th Founding Anniversary Celebration ng Bureau of Customs (BoC) sa Port of Manila, BOC Building na binibigyan na lamang niya ng 10 araw ang 200 pasaway na pulis para maghanda patungong Basilan bilang kabahagi ng Task Force South o mag-report sa kanilang superior officer para magbitiw sa tungkulin kung ayaw na magpatalaga sa Basilan.

Sinabi ng Pangulo na nauubos na kasi ang mga pulis sa Basilan dahil nilulusob ng mga Abu Sayyaf Group (ASG) ang kanilang mga presinto.

Ang mga pasaway na pulis ani Pangulong Duterte na makikipagbakbakan sa ASG at Tausug ay may mga ranggong superintendents at chief inspectors.

Ang mga ito’y may kasong robbery-extortion, late at absences.

Naunang plano ni Pangulong Duterte na parusa sa nasabing mga pasaway na pulis ay ipalinis ang Pasig river na naka-swimming trunks lang subalit nang dumaan ito ay wala siyang nakitang mga water lily kaya naisipan ng Pangulo na ipadala ang mga ‘erring cops’ sa Basilan.

Sa Basilan aniya ay maiipakikita ng mga ito ang kanilang kalokohan at katapangan kaysa rito sa Metro Manila kung saan ay sinisira nila ang ‘imahe’ ng kanilang mga kasamahan na nagtatrabaho ng maayos bilang mga awtoridad.

Samantala, bago umuwi ang mga sinermunang mga pulis kahapon ng hapon ay hinarap muli sila ng pangulo at ipinamukha at inihayag ang matinding pagkadismaya dahil sa pagkapahiya ng gobyerno at ng mga Pilipino.

Paalala ng pangulo sa mga pulis, magdala ng maraming bala at armas para sa bago nilang assignment.

Ipinamukha rin ni Duterte sa mga pulis na mula sa training hanggang sa isinusuot na uniporme ng mga ito ay gastos ng gobyerno pero iba ang iginanti ng mga ito.

Ang mga ipadadalang pulis ay magiging unang batch ng Task force na mangangasiwa ng kaayusan sa nabanggit na lugar.

Umaasa ang pangulo na magiging maayos at matahimik na ang Basilan dahil sa dagdag-pwersa na ipadadala sa lugar. KRIS JOSE

