Sen. de Lima kinarma kay Pang. Arroyo

DUMATING na ang ‘batas ng Karma” na kinatatakutan ni Senador de Lima.

Sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na sinisilo na ng ‘law of karma’ si Senador de Lima dahil nagpalabas na ang Muntinlupa Regional Trial Court ang arrest warrant laban sa senadora kaugnay sa pagpapakalat ng iligal na droga sa New Bilibid Prison noong ito’y justice secretary pa lamang.

Ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban kay Senador de Lima ay nangangahulugan na may nakitang probable cause ang korte na nag-commit ito ng krimen na isinampa laban sa kanya.

Para kay Sec. Panelo, mas makabubuti kay Senador de Lima na tanggapin ang development o ang nangyayari sa kanya ngayon dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na pasinungalingan ang kahit na alinman o ang lahat ng alegasyon laban sa kanya at ang ebidensiyang ipinirisinta ng mga taga-usig laban sa kanya.

Ito aniya ang simula ng totoong laban at hindi sa media na nagustuhan niyang gamitin laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte.

“The rule of law, as President Duterte keeps on harping every time he has the opportunity, must prevail. Unlike when she effected the arrest of former President GMA despite the absence of a criminal charge and a warrant of arrest she will now be arrested and detained pursuant to a warrant of arrest issued by a competent court. She is being given due process which she shamelessly denied FPGMA when she was Secretary of Justice. She, however, remains constitutionally presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt, a presumption she viciously denied the critics of the previous administration,” ani Sec. Panelo.

Sa ulat, masasabing karma ang pagsasampa ng kasong drug trafficking kay dating justice secretary at ngayon ay Senator Leila de Lima.

Ang drug trafficking ay isang non-bailable offense, ibig sabihin ay mananatili siya sa kulungan habang dinidinig ng korte ang kanyang kaso.

Ang pagpapahirap na ginawa ni De Lima kay dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo ay umpisa nang bumabalik sa kanya.

Si De Lima ang may pakana ng pagsasampa ng kasong plunder kay Arroyo dahil diumano sa iligal na disbursement ng P365 million na intelligence funds ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

Walang ebidensiya na si Arroyo ay personal na nakinabang sa malaking perang ninakaw sa gobyerno.

Habang hinaharap ni Arroyo ang kasong plunder sa Sandiganbayan ay nagpetisyon siya sa Supreme Court na payagan siyang makaalis upang magpagamot sa ibang bansa.

Pinayagan si Arroyo ng Mataas na Hukuman na makapunta sa ibang bansa upang magamot.

Iyon nga lamang ay hindi ginalang ni De Lima ang kautusan ng Supreme Court dahil hindi nito pinayagan si Arroyo na makalabas ng bansa para magpagamot.

Si Sec. de Lima ang kauna-unahang abogado at government official na lumapastangan sa Korte Suprema. KRIS JOSE

