Social Media gagamitin ng gobyerno para sa mas epektibong serbisyo publiko

PARA sa mas maayos na working relations ng pamahalaan sa publiko ay naglunsad ang Presidential Communications Operations Office (PCOO) ng system of accreditation para sa social media publishers at users kabilang na ang mga bloggers.

Isang memorandum ang ipinalabas ng PCOO para sa kanilang Social Media Policy para bigyang-diin ang polisiya ng pamahalaan sa pagbibigay serbisyo sa taumbayan sa pamamagitan ng social media.

‘Government should, therefore, use innovative tools, methods and systems to communicate to the public,” ang nakasaad sa memorandum.

Layunin ng memorandum ang kilalanin ang social media bilang form of public communication at isang source ng information.

Kaya nga hinikayat ng PCOO ang mga attached agency at GOCCs na gamitin ang social media tools para sa i-communicate ang kanilang mensahe sa publiko at sagutin ang mga tanong at iba pang pangangailangan sa mabilisang paraan.

Sa kabilang dako, ang mga PCOO officers, empleyado, at iba pang personnel na gumamit ng social media tools para sa personal na gamit sa labas ng kanilang trabaho ay hindi na kailangan pa ng pag-apruba ng PCOO.

Kailangan lamang na isaisip ng mga ito ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad bilang public servants na may pananagutan sa taumbayan.

Mahigpit naman ang guidelines na dapat sundin sa mga gagamit ng public-facing social media tools.

Kabilang na rito ang hindi pagtalakay sa kahit na anumang agency-related information na hindi naman kinukunsiderang public information.

Ipinagbabawal ang mga sensitibo o classified information.

Sa oras na mabigo na sundin ang guidelines na ito ay mahaharap sa disciplinary action ang lalabag.

‘Information is considered public upon the determination of the PCOO Secretary,” ang nakasaad pa rin sa memorandum. KRIS JOSE

