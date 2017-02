‘Tagadeliber ni Sen. de Lima ng pera mula BuCor, sumuko na

SUMUKO na rin sa tanggapan ng National Bureau of Investigation (NBI) si dating Bureau of Corrections (BuCor) Officer-in-Charge, Atty. Rafael Ragos na dawit din sa pamamayagpag ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison (NBP).

Ang kusang pagsuko ni Ragos ay kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng korte laban sa kanila nina Senator Leila De Lima, Ronnie Dayan at iba pa.

Tiniyak nina NBI Deputy Directors Ferdinand Lavin at Atty. Sixto Burgos na nasa loob na si Ragos ng bisinidad NBI main headquarters bagamat hindi umano nais na magpakita o magbigay ng pahayag sa media.

Ayon pa sa mga opisyal, si Ragos ay sumuko at nakipagkita sa kanila kasama ang kaniyang abugado sa isang lugar sa Quezon City bago dinala sa NBI headquarters.

Si Ragos ay isinailalim sa booking process sa NBI, kung saan siya kinunan ng mugshots at fingerprints.

Nakatakda naman siyang dalhin sa Muntinlupa Regional Trial Court (RTC) Judge Juanita Guerrero ng Branch 204 para sa return of the warrant of arrest at isasabay na rin umano ni Ragos sa pamamagitan ng abugado ang pagsusumite ng mga pleadings at petisyon na sa NBI mai-detain.

Nilinaw pa ni Burgos na ang ilang araw na hindi pagsuko ni Ragos ay dahil naghanda pa umano ito ng mga papeles tulad ng pleadings na isusumite sa korte.

Ang korte ang magpapasiya kung saan dapat ikulong si Ragos.

Una nang isinilbi ang warrant of arrest kay De Lima noong Biyernes ng umaga at na-detain siya sa PNP Custodial Center sa Camp Crame habang si Ronnie Dayan na kapawa akusado ay nakapiit naman sa Muntinlupa City Jail. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

