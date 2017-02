Teacher kasama sa Tanay bus accident, patay 15 na

UMAKYAT na sa 15 ang namatay sa bus accident sa Tanay, Rizal kabilang ang isa sa dalawang titser na lulan ng bus na magdadala sa mga estudyante sa isang camping trip nitong Lunes ng umaga.

Kasama sa mga nasa listahan ang biktimang si Teacher Dave Mark Baday na ibinigay ng Tanay municipal government.

Namatay naman nitong Martes ng gabi ang isang estudyanteng Muslim. Kabilang din sa mga namatay ang bus driver na si Julian Lacorda, Jr., empleyado ng Panda Coach Tours at Transport Inc. na nakabase sa Marulas, Valenzuela City.

Ang mga natitira pang biktima ay pawang mga estudaynte ng Bestlink College of the Philippines at kinilalang sina Jeid Cabino, Elmer Cabrera, Jonahfay Cerezo, John Michael Dagondon, Arneline Galauram, Emman Gel Garinto, Charlie Magdaong, Robert Kenneth Pepito, Hasmin Samauna, Princess Nina Sentonis, Jemmerson Mesicula, Gerry Bernardino, at Lovely Siringan.

Sinabi ni Carlos Inofre ng Tanay Municipal Government na nahirapan sila at ng pamilya ng mga biktima na kilalalanin ang kanilang mahal sa buhay na 10 dito ay namatay noon din at ang iba naman ay namatay sa iba’t ibang ospital.

“The bodies were there but they were not easily recognizable (due to injuries in the head and face) until last night,” pahayag ni Inofre kaninang umaga.

Karamihan sa mga biktima ay nagtamo ng bali ng buto sa katawan sanhi ng malakas na pagkakasalpok ng bus sa isang poste ng kuryente sa Brgy. Sampaloc dakong 9 a.m. kahapon habang papunta sa camping trip sa isang resort sa Tanay bilang parte ng National Service Training Program (NSTP).

Sa pagsisiyasat ng pulisya, nawalan ng preno ang kanyang sasakyan habang tinatahak ang makipot na two-lane downhill road.

“They were actually already past, around 200 meters, the steepest point of the road which was the accident-prone area,” pahayag ni Inofre.

Sinabi pa ni Inofre na ayon sa mga nakaligtas na estudyante, napansin na nilang may diperensya ang bus habang nasa Marcos Highway pa lamang sila na may 1 kilometro ang layo mula sa crash site. BOBBY TICZON

