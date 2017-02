US Embassy, sarado ngayong araw

INIANUNSIYO ng United States Embassy na sarado ang kanilang tanggapan sa Roxas Boulevard, sa Ermita, Manila ngayong araw, Pebrero 20, Lunes upang bigyang-daan ang pagdiriwang ng President’s Day, na isang American Holiday.

Batay sa anunsiyo ng US Embassy sa kanilang Facebook at Twitter account, bukod sa kanilang embahada ay sarado rin ang kanilang mga affiliated offices sa nasabing araw.

Inaasahan namang muli silang magbubukas ng tanggapan upang makapagbigay ng serbisyo sa publiko bukas, Pebrero 21, Martes.

“The Embassy of the United States of America in the Philippines and its affiliated offices will be closed to the public on Monday, February 20, 2017, in observance of Presidents’ Day, an American holiday,” paskil ng embahada.

Nabatid na ang President’s day na ipinagdiriwang tuwing ikatlong Lunes ng Pebrero ay bilang pagkilala kay George Washington na kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos.

